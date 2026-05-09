09 мая 2026 в 15:21

«Символ мужества»: в Баку почтили память советских солдат

Посол России Евдокимов возложил цветы к мемориалу воинской славы в Баку

Михаил Евдокимов Михаил Евдокимов Фото: МИД РФ
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и главы диппредставительств стран СНГ возложили венок и цветы к мемориалу воинской славы в Наримановском районе Баку, передает ТАСС. В памятных мероприятиях также приняли участие представители общественности азербайджанской столицы, духовенства и молодежь.

День Победы в Великой Отечественной войне навсегда вписан в историю как символ мужества, стойкости и единства наших народов, — подчеркнул Евдокимов.

По его словам, в годы войны около 1,5 млн советских солдат проходили лечение в Азербайджане, но выжить удалось не всем. На территории данного мемориального комплекса покоится 1462 бойца, уточнил посол. Он поблагодарил власти и жителей Азербайджана за то, что они бережно хранят память о героях.

Ранее сообщалось, что жители Киева массово несут цветы к Вечному огню в парке Славы в День Победы. Люди приходят, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Некоторые киевляне приносят с собой портреты родственников, участвовавших в войне.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших в ВОВ. Он посетил памятник дважды Герою Советского Союза генерал-майору танковых войск Ази Асланову, расположенный в центре Баку. Его супруга Мехрибан Алиева также поздравила жителей страны с 9 Мая.

