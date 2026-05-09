День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 17:29

«Разрешение» Зеленского провести парад в Москве высмеяли даже в Польше

Экс-премьер Польши Лешек посмеялся над указом Зеленского о параде в Москве

Лешек Миллер Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высмеял в соцсети X президента Украины Владимира Зеленского после публикации указа, в котором говорилось о «разрешении» провести парад Победы в Москве. Миллер также иронично заметил, что после этого главе республики следовало бы «разрешить Японии цветение сакуры, а Египту — открытие пирамид ровно в девять часов утра».

Очевидно, он пришел к выводу, что без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. <…> Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря, — написал Миллер.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что указ Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы — это цирк и клоунада. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для проведения парада России не нужно чье-либо разрешение. Он также подчеркнул, что жителям России не требуется разрешение на то, чтобы испытывать гордость за этот праздник.

Европа
Польша
Владимир Зеленский
парад Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
