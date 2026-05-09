Киев игнорирует перемирие, нарушений — тысячи: новости СВО к вечеру 9 мая

Минобороны РФ сообщило о 8970 нарушениях перемирия с украинской стороны, подразделения ВСУ свыше тысячи раз открыли огонь по позициям российских войск в зоне СВО, концерн «Уралвагонзавод» поставил в ВС РФ очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв». Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВСУ почти 9000 раз нарушили перемирие

В Министерстве обороны России заявили, что украинские формирования продолжали наносить удары, игнорируя объявленный режим прекращения огня. По данным ведомства, для атак в период перемирия противник активно применял артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня. На атаки противника российские военные отвечали зеркально. В ведомстве добавили, что наносились удары в ответ по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В частности, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

ВСУ свыше тысячи раз пустили в ход артиллерию за время перемирия

Министерство обороны России сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск.

Как в ВС России отнеслись к перемирию в День Победы

Вооруженные силы РФ строго соблюдают условия перемирия по случаю Дня Победы в зоне военной спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. При этом, как уточнили в ведомстве, ВСУ за период прекращения огня предприняли 12 атак по позициям российских подразделений.

ВС России получили перед 9 Мая модернизированные танки

В преддверии Дня Победы концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил в войска очередные партии усовершенствованных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе предприятия. Требования к основным боевым танкам России постоянно ужесточаются, а их конструкция непрерывно дорабатывается, отметили в УВЗ.

Там добавили, что еще в 2025 году была серьезно модернизирована система радиоэлектронной борьбы. Также к защите верхней полусферы добавили дополнительное бронирование проекции моторно-трансмиссионного отсека. Продолжается работа над дальнейшим усилением защиты — как пассивной, так и активной. Кроме того, ведется деятельность по улучшению эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.

Белоусов сравнил солдат ВОВ и участников СВО

Наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня с честью выполняют свои обязанности в ходе СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В своем приказе он подчеркнул, что современные солдаты надежно отстаивают интересы страны.

В США послали России важный сигнал по СВО

Россия может воспользоваться возможностью продвижения на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, ситуация складывается на фоне усталости союзников Киева.

Макгрегор отметил, что США не планируют активно поддерживать европейских партнеров. По его словам, в ЕС усиливается недовольство конфликтом, а правительства стран региона находятся в нестабильном положении.

Экс-советник также добавил, что Россия пока не предпринимает таких шагов, рассчитывая сохранить возможности для мирного урегулирования ситуации.

