Российские бойцы «наказали» нарушителей перемирия в Черном море Минобороны: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, заявили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, ВС РФ зеркально отреагировали на нарушение перемирия со стороны Украины, которое началось в 00:00 мск пятницы, 8 мая.

Ранее сообщалось, что армия России строго соблюдает условия перемирия по случаю Дня Победы в зоне спецоперации. При этом, как уточнили в Минобороны, ВСУ за период прекращения огня предприняли 12 атак по позициям российских подразделений.

До этого стало известно, что за время режима прекращения огня в зоне СВО было зафиксировано 8970 нарушений с украинской стороны. Статистика отражает общее количество задокументированных инцидентов, связанных с несоблюдением договоренностей о перемирии.