09 мая 2026 в 13:37

Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы

Минобороны: ВС России строго соблюдают перемирие в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы РФ строго соблюдают условия перемирия по случаю Дня Победы в зоне военной спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России. При этом, как уточнили в ведомстве, ВСУ за период прекращения огня предприняли 12 атак по позициям российских подразделений.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились, — сказано в сообщении.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.

Ранее эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил мнение тем, что Британия не заинтересована в окончании украинского конфликта.

