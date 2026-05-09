ВС РФ сбросили листовки с поздравлениями украинцев с 9 Мая В ДНР бойцы ВС РФ сбросили тысячи листовок с поздравлениями украинцев с 9 Мая

Российские военнослужащие с помощью беспилотников сбросили тысячи листовок над позициями ВСУ в ДНР, в которых поздравили украинских военнослужащих с Днем Победы и предложили им сдаться в плен, сообщил ТАСС оператор БПЛА Южной группировки войск с позывным Москва. По его словам, листовки распространялись с использованием различных типов дронов — квадрокоптеров «Мавик», FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

9 мая мы подготовили хорошие листовки, поздравили украинский народ с праздником. Напомнили о том, что мы все-таки недалекие друг от друга и наши деды вместе били фашиста. Отправили им листовочек, поздравили их с 9 Мая, а также предлагаем украинцам, украинскому солдату сделать правильный выбор и сдаться в плен. Таких листовок раскинули тысячи, — рассказал боец.

Также он отметил, что для связи с военнослужащими ВСУ, желающими сдаться, используется специальная радиочастота «Волга» на 149,200. По его словам, через нее можно выйти на связь и получить инструкции о порядке сдачи в плен.

Ранее стало известно, что в параде Победы на Красной площади в Москве приняли участие свыше тысячи военнослужащих — участников специальной военной операции. В строю находились 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества.