ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия

В Министерстве обороны России заявили, что украинские формирования продолжали наносить удары, игнорируя объявленный режим прекращения огня. По данным ведомства, для атак в период перемирия противник активно применял артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты.

За время перемирия ВСУ <...> нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сводке.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня. На атаки противника российские военные отвечали зеркально. В ведомстве добавили, что наносились удары в ответ по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.