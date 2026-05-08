Стало известно, как Россия ответила на нарушение перемирия ВС России зеркально ответили на нарушения перемирия

В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с полуночи 8 мая группировки ВС РФ в зоне СВО полностью прекратили ведение активных боевых действий. Российские подразделения оставались на занятых рубежах и позициях. При этом, несмотря на объявленный режим прекращения огня, украинские силы продолжали совершать атаки.

В пресс-службе Минобороны РФ заявляли, что за сутки ВС России нанесли поражение объектам украинской транспортной инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ. Удары осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.