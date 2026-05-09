09 мая 2026 в 09:38

«Они вот-вот рухнут»: в США послали России важный сигнал по СВО

Макгрегор заявил о шансах России стремительно продвинуться на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Россия может воспользоваться возможностью продвижения на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, ситуация складывается на фоне усталости союзников Киева.

Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, <…> чтобы закончить конфликт раз и навсегда, — подчеркнул он.

Макгрегор отметил, что США не планируют активно поддерживать европейских партнеров. По его словам, в ЕС усиливается недовольство конфликтом, а правительства стран региона находятся в нестабильном положении.

Экс-советник также добавил, что Россия пока не предпринимает таких шагов, рассчитывая сохранить возможности для мирного урегулирования ситуации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные в условиях обстрелов со стороны украинских сил отвечали зеркально на нарушения режима прекращения огня и наносили симметричные удары. В ведомстве сообщили об ударах в ответ по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражению также подвергались пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
