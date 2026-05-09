День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 17:37

Штормовое предупреждение объявили в трех российских регионах

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской и Челябинской областях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, сообщили пресс-службы региональных управлений МЧС России. В Челябинской области, в частности, ожидаются ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с.

В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что два района Екатеринбурга — Орджоникидзевский и Чкаловский — частично остались без света. Причиной этого стало падение дерева на линии электропередачи. Кроме того, отмечается, что порывы штормового ветра опрокидывают остановки, а также обрывают троллейбусные провода.

Ранее два человека пострадали из-за мощного грозового шторма, который бушует в Кировской области. По предварительным данным, без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей. Стихия повалила 15 деревьев, повредила около 30 автомобилей и сорвала крыши с домов. Последствия шторма ощутили жители Кирова, а также Кирово-Чепецкого района, Слободского и Котельнического муниципальных округов.

Регионы
Россия
Свердловская область
штормы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.