Штормовое предупреждение объявили в трех российских регионах Штормовое предупреждение объявили в Свердловской и Челябинской областях

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, сообщили пресс-службы региональных управлений МЧС России. В Челябинской области, в частности, ожидаются ливни, грозы, усиление ветра до 25 м/с.

В ближайший час 9 мая, с сохранением на ночь 10 мая, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что два района Екатеринбурга — Орджоникидзевский и Чкаловский — частично остались без света. Причиной этого стало падение дерева на линии электропередачи. Кроме того, отмечается, что порывы штормового ветра опрокидывают остановки, а также обрывают троллейбусные провода.

Ранее два человека пострадали из-за мощного грозового шторма, который бушует в Кировской области. По предварительным данным, без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей. Стихия повалила 15 деревьев, повредила около 30 автомобилей и сорвала крыши с домов. Последствия шторма ощутили жители Кирова, а также Кирово-Чепецкого района, Слободского и Котельнического муниципальных округов.