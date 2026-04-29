Булочки с конфетами «Коровка»: пышные, с карамельной начинкой — тесто не нужно ждать полдня

Сдобные булочки с начинкой из конфет «Коровка» — это пышная, ароматная выпечка с тягучей карамельной начинкой, которая готовится быстро благодаря тесту, не требующему долгой расстойки.

Для теста понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара для активации дрожжей. Для начинки: 12-15 конфет «Коровка» (или ирисок).

Рецепт: в теплом молоке растворите 1 ч. л. сахара и дрожжи, оставьте на 10 минут. В миске смешайте яйца, сахар, соль, растопленное масло и дрожжевую смесь. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут (оно должно увеличиться вдвое).

Разделите тесто на 12-15 частей, каждую раскатайте в лепешку. В центр положите конфету, защипните края, формируя шарик. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Дайте постоять 10-15 минут. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

