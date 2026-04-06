Завариваю тесто кипятком — пеку кулич «Заварной» на сливках: мякиш как облако, а корочка хрустит

Завариваю тесто кипятком — пеку кулич «Заварной» на сливках: мякиш как облако, а корочка хрустит

Беру муку, сливки и кипяток и завариваю тесто для кулича «Заварной», который получается с мякишем как облако и хрустящей корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит нежную, влажную текстуру и хочет удивить гостей необычным рецептом.

Получается обалденная вкуснятина: невесомый, пористый мякиш, который буквально тает во рту, тонкая румяная корочка с легким хрустом, а аромат сливок и ванили наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кипятка, 200 мл сливок 20%, 150 г сахара, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли, 100 г изюма. Дрожжи смешайте с 1 столовой ложкой сахара и 50 мл теплой воды, оставьте на 15 минут.

В отдельной миске заварите 200 г муки кипятком, быстро перемешайте до гладкости. В остывшую заварку добавьте яйца, сахар, соль, растопленное масло, сливки, опару и оставшуюся муку. Замесите мягкое тесто, в конце добавьте изюм. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, выложите в форму на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут. Этот кулич остается мягким и свежим несколько дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.