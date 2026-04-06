Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:30

Завариваю тесто кипятком — пеку кулич «Заварной» на сливках: мякиш как облако, а корочка хрустит

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, сливки и кипяток и завариваю тесто для кулича «Заварной», который получается с мякишем как облако и хрустящей корочкой.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит нежную, влажную текстуру и хочет удивить гостей необычным рецептом.

Получается обалденная вкуснятина: невесомый, пористый мякиш, который буквально тает во рту, тонкая румяная корочка с легким хрустом, а аромат сливок и ванили наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кипятка, 200 мл сливок 20%, 150 г сахара, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли, 100 г изюма. Дрожжи смешайте с 1 столовой ложкой сахара и 50 мл теплой воды, оставьте на 15 минут.

В отдельной миске заварите 200 г муки кипятком, быстро перемешайте до гладкости. В остывшую заварку добавьте яйца, сахар, соль, растопленное масло, сливки, опару и оставшуюся муку. Замесите мягкое тесто, в конце добавьте изюм. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, выложите в форму на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут. Этот кулич остается мягким и свежим несколько дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
рецепты
кулинария
куличи
Пасха
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.