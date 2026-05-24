24 мая 2026 в 14:49

Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святым Кириллу и Мефодию

Зампред ВРНС Иванов: святым Кириллу и Мефодию молятся об успехах в учебе

Участники крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры во время шествия на Красном проспекте в Новосибирске Участники крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры во время шествия на Красном проспекте в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Святым Кириллу и Мефодию молятся об успехах в учебе, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он напомнил, что 24 мая православная церковь совершает память этих святых — великих просветителей, которых по праву называют духовными отцами славянской письменности и культуры.

Братья родились в городе Солуни (современные Салоники. ― NEWS.ru) в знатной христианской семье. В 863 году они отправились с миссией в Великую Моравию, чтобы проповедовать христианство на славянском языке. Для этого братья создали первую славянскую азбуку — глаголицу, а затем перевели на славянский язык Священное Писание и основные богослужебные книги. Их подвиг был поистине апостольским: они дали славянским народам возможность слышать слово Божие на родном языке, что стало основой для развития всей славянской культуры, литературы и государственности. В первую очередь, им молятся об успехах в учебе — о помощи в постижении наук, о даровании мудрости и разума, об укреплении памяти, ― сказал Иванов.

Собеседник отметил, что святые Кирилл и Мефодий считаются покровителями всех учащихся, студентов, школьников, а также учителей и преподавателей. Ежегодно 24 мая в день их памяти в России отмечается День славянской письменности и культуры — государственно-церковный праздник, который напоминает о духовных истоках нашей словесности, добавил он.

Им молятся о просвещении светом Христовой веры — сами братья положили жизнь на то, чтобы народы славянские познали Истину. Им молятся о сохранении и укреплении родного языка, о чистоте нашей речи, об избавлении от сквернословия и засилья чуждых слов. Им молятся о даровании сил и терпения в учительском и просветительском служении, о помощи в переводческой деятельности и в изучении иностранных языков. Если среди ваших близких есть студенты или школьники, особенно выпускники, помолитесь о них в этот день. Попросите святых просветителей о даровании мудрости, о помощи в сдаче экзаменов, о просвещении разума, ― резюмировал Иванов.

Ранее священник Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что искусственный интеллект — удобный инструмент для поиска информации. Он отметил, что сам использует нейросети для изучения Библии.

Софья Якимова
