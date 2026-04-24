Как не заразиться на курорте ВИЧ и гепатитом: спасительные советы врача

Поездки за границу ассоциируются у большинства граждан исключительно с положительными эмоциями, однако ряд популярных направлений сопряжен с немалым риском заразиться опасными инфекциями. NEWS.ru поговорил с иммунологом Видновской клинической больницы Натальей Поповой и выяснил, где россиян подстерегают ВИЧ, сифилис и холера и как избежать тяжелых последствий.
Статистику по распространению инфекционных заболеваний лучше получать непосредственно из отчетов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Африке, южнее Сахары, есть риск заражения холерой, туберкулезом, шистосомозом и ВИЧ. В Юго-Восточной Азии — гепатитом А, брюшным тифом и полиомиелитом. В Латинской Америке — лейшманиозом, амебиазом и лихорадкой денге.
Если рассматривать отдельные страны, то в популярном у россиян Таиланде велик риск заражения гепатитом A, брюшным тифом и различными паразитарными болезнями, поэтому особенно осторожно нужно относиться к пище и воде. В Индии небрежность в вопросах гигиены приводит к диарее, холере и другим расстройствам ЖКТ. В Пакистане высокий уровень антисанитарии делает страну местом распространения опасных болезней вроде полиомиелита и туберкулеза.
В Нигерии распространены вирус Эбола, желтая лихорадка и малярия. Будьте внимательны к условиям проживания и питания. В Эквадоре отсутствие элементарных гигиенических норм грозит гастроэнтеритами и паразитозами.
Какими симптомами проявляются экзотические инфекции
Симптомы вирусных инфекций
Желтая лихорадка — высокая температура, головная боль, мышечная слабость, тошнота, рвота, боли в животе, желтуха.
Вирус Зика — сыпь, конъюнктивит, головная боль, ломота в суставах, усталость.
Вирус Эбола — внезапная лихорадка, сильная слабость, головные боли, диарея, кровотечение.
Симптомы бактериальных инфекций
Холера — острая водянистая диарея, обезвоживание, судороги мышц, сухость слизистых оболочек.
Менингококковая инфекция — резкое повышение температуры, сильные головные боли, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высыпания на коже.
Туберкулез — кашель продолжительностью более трех недель, потеря веса, повышенная утомляемость, кровохарканье.
Симптомы паразитарных инфекций
Малярия — приступообразная лихорадка, озноб, потливость, увеличение печени и селезенки.
Шистосомоз — зудящие кожные высыпания, кишечные расстройства, кровь в моче, боли в области живота.
Амебиаз — диарея с кровью, слизью, боли в животе, похудение, общая слабость организма.
Какие прививки нужны для защиты от «курортных» инфекций
Перед выездом за рубеж важно проконсультироваться с врачом-инфекционистом или специалистом центра вакцинации относительно рекомендованных прививок. Наиболее часто рекомендуемые вакцины включают:
желтая лихорадка — минимум за 10–14 дней до выезда;
гепатиты A и B — серия прививок начинается за месяц-полтора до путешествия;
бешенство — минимальный интервал между дозами составляет 2-3 недели;
менингококковая инфекция — вакцинация должна проводиться примерно за 3-4 недели до планируемого отъезда;
холера — прививка проводится примерно за неделю-две до поездки.
Для формирования устойчивого иммунитета большинство вакцин требуют прохождения полного курса иммунизации, включающего повторные дозы через определенный промежуток времени.
Как защититься от насекомых — переносчиков болезней
Эффективные способы предотвращения укусов опасных насекомых:
— использование инсектицидов на открытых участках кожи и одежде (репеллент DEET);
— ношение закрытой обуви и длинных рукавов и брюк;
— применение специальных сетчатых барьеров и спреев для отпугивания комаров;
— отдых в помещениях с кондиционерами или обработанными специальными средствами против насекомых окнами и дверями;
— репелленты с содержанием диэтилтолуамида (DEET), пикаридин или IR3535;
— средства с пиретроидами для обработки ткани одежды и снаряжения.
Чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями за рубежом, соблюдайте следующие рекомендации:
— употребляйте термически обработанные продукты питания;
— мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;
— пейте бутилированную или кипяченую воду;
— избегайте контакта с животными и грязными водоемами;
— используйте презервативы при случайных половых контактах;
— отдавайте предпочтение проверенным ресторанам и кафе, не покупайте фрукты и овощи на улице;
— особенно осторожными будьте с местными фруктами и овощами: мойте их чистой водой и удаляйте кожуру перед употреблением.
Симптомы, которые должны насторожить по возвращении домой
Симптомы, на которые следует обратить особое внимание после возвращения из-за границы:
— высокая температура, озноб, слабость;
— диарея, рвота, боли в животе;
— кожная сыпь, крапивница, зуд;
— кашель, одышка, изменения голоса;
— головокружение, снижение зрения, неврологические нарушения.
Эти признаки могут появиться как вскоре после возвращения, так и через одну-две недели. Рекомендуется внимательно наблюдать за своим здоровьем около двух месяцев после возвращения из региона повышенного риска.
