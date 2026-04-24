Как не заразиться на курорте ВИЧ и гепатитом: спасительные советы врача

Поездки за границу ассоциируются у большинства граждан исключительно с положительными эмоциями, однако ряд популярных направлений сопряжен с немалым риском заразиться опасными инфекциями. NEWS.ru поговорил с иммунологом Видновской клинической больницы Натальей Поповой и выяснил, где россиян подстерегают ВИЧ, сифилис и холера и как избежать тяжелых последствий.

Какие опасные инфекции подстерегают россиян на популярных курортах

Статистику по распространению инфекционных заболеваний лучше получать непосредственно из отчетов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Африке, южнее Сахары, есть риск заражения холерой, туберкулезом, шистосомозом и ВИЧ. В Юго-Восточной Азии — гепатитом А, брюшным тифом и полиомиелитом. В Латинской Америке — лейшманиозом, амебиазом и лихорадкой денге.

Если рассматривать отдельные страны, то в популярном у россиян Таиланде велик риск заражения гепатитом A, брюшным тифом и различными паразитарными болезнями, поэтому особенно осторожно нужно относиться к пище и воде. В Индии небрежность в вопросах гигиены приводит к диарее, холере и другим расстройствам ЖКТ. В Пакистане высокий уровень антисанитарии делает страну местом распространения опасных болезней вроде полиомиелита и туберкулеза.

В Нигерии распространены вирус Эбола, желтая лихорадка и малярия. Будьте внимательны к условиям проживания и питания. В Эквадоре отсутствие элементарных гигиенических норм грозит гастроэнтеритами и паразитозами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какими симптомами проявляются экзотические инфекции

Симптомы вирусных инфекций

Желтая лихорадка — высокая температура, головная боль, мышечная слабость, тошнота, рвота, боли в животе, желтуха.

Вирус Зика — сыпь, конъюнктивит, головная боль, ломота в суставах, усталость.

Вирус Эбола — внезапная лихорадка, сильная слабость, головные боли, диарея, кровотечение.

Симптомы бактериальных инфекций

Холера — острая водянистая диарея, обезвоживание, судороги мышц, сухость слизистых оболочек.

Менингококковая инфекция — резкое повышение температуры, сильные головные боли, ригидность затылочных мышц, светобоязнь, высыпания на коже.

Туберкулез — кашель продолжительностью более трех недель, потеря веса, повышенная утомляемость, кровохарканье.

Симптомы паразитарных инфекций

Малярия — приступообразная лихорадка, озноб, потливость, увеличение печени и селезенки.

Шистосомоз — зудящие кожные высыпания, кишечные расстройства, кровь в моче, боли в области живота.

Амебиаз — диарея с кровью, слизью, боли в животе, похудение, общая слабость организма.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие прививки нужны для защиты от «курортных» инфекций

Перед выездом за рубеж важно проконсультироваться с врачом-инфекционистом или специалистом центра вакцинации относительно рекомендованных прививок. Наиболее часто рекомендуемые вакцины включают:

желтая лихорадка — минимум за 10–14 дней до выезда;

гепатиты A и B — серия прививок начинается за месяц-полтора до путешествия;

бешенство — минимальный интервал между дозами составляет 2-3 недели;

менингококковая инфекция — вакцинация должна проводиться примерно за 3-4 недели до планируемого отъезда;

холера — прививка проводится примерно за неделю-две до поездки.

Для формирования устойчивого иммунитета большинство вакцин требуют прохождения полного курса иммунизации, включающего повторные дозы через определенный промежуток времени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как защититься от насекомых — переносчиков болезней

Эффективные способы предотвращения укусов опасных насекомых:

— использование инсектицидов на открытых участках кожи и одежде (репеллент DEET);

— ношение закрытой обуви и длинных рукавов и брюк;

— применение специальных сетчатых барьеров и спреев для отпугивания комаров;

— отдых в помещениях с кондиционерами или обработанными специальными средствами против насекомых окнами и дверями;

— репелленты с содержанием диэтилтолуамида (DEET), пикаридин или IR3535;

— средства с пиретроидами для обработки ткани одежды и снаряжения.

Чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями за рубежом, соблюдайте следующие рекомендации:

— употребляйте термически обработанные продукты питания;

— мойте руки перед едой и после посещения общественных мест;

— пейте бутилированную или кипяченую воду;

— избегайте контакта с животными и грязными водоемами;

— используйте презервативы при случайных половых контактах;

— отдавайте предпочтение проверенным ресторанам и кафе, не покупайте фрукты и овощи на улице;

— особенно осторожными будьте с местными фруктами и овощами: мойте их чистой водой и удаляйте кожуру перед употреблением.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы, которые должны насторожить по возвращении домой

Симптомы, на которые следует обратить особое внимание после возвращения из-за границы:

— высокая температура, озноб, слабость;

— диарея, рвота, боли в животе;

— кожная сыпь, крапивница, зуд;

— кашель, одышка, изменения голоса;

— головокружение, снижение зрения, неврологические нарушения.

Эти признаки могут появиться как вскоре после возвращения, так и через одну-две недели. Рекомендуется внимательно наблюдать за своим здоровьем около двух месяцев после возвращения из региона повышенного риска.

