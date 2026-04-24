Экономист оценила последствия семейного налогообложения

Введение семейного налогообложения для многодетных семей потребует перестройки всей системы, заявила «Газете.Ru» экономист, основатель финансовой экосистемы, эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова. Она отметила, что налог предлагается сделать прогрессивным — чем больше детей и работающих, тем ниже ставка налога.

Есть большие сомнения, что государство в логике текущей ситуации пойдет на такие изменения, которые, отмечу, потребуют кардинальной перестройки системы налогообложения. В один момент ни в одной стране такие серьезные реформы не проводились. Минфин в свое время озвучивал оценки, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет не более 2 млн россиян. И сколько из них могут быть многодетными — точных данных нет, — рассказала Глухова.

Экономист подчеркнула, что инициатива, скорее всего, не будет реализована. По ее словам, государство не может снизить налоги для состоятельных граждан и уменьшить доходную часть бюджета.

Ранее член ОП Сергей Рыбальченко заявил, что в России предложили внедрить систему семейного налогообложения, при которой налог рассчитывается от совокупного дохода супругов. Целью нововведения является поддержка многодетных семей и справедливое распределение налоговой нагрузки.