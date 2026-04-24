Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:40

Экономист оценила последствия семейного налогообложения

Экономист Глухова: семейное налогообложение потребует пересмотра всей системы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение семейного налогообложения для многодетных семей потребует перестройки всей системы, заявила «Газете.Ru» экономист, основатель финансовой экосистемы, эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова. Она отметила, что налог предлагается сделать прогрессивным — чем больше детей и работающих, тем ниже ставка налога.

Есть большие сомнения, что государство в логике текущей ситуации пойдет на такие изменения, которые, отмечу, потребуют кардинальной перестройки системы налогообложения. В один момент ни в одной стране такие серьезные реформы не проводились. Минфин в свое время озвучивал оценки, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет не более 2 млн россиян. И сколько из них могут быть многодетными — точных данных нет, — рассказала Глухова.

Экономист подчеркнула, что инициатива, скорее всего, не будет реализована. По ее словам, государство не может снизить налоги для состоятельных граждан и уменьшить доходную часть бюджета.

Ранее член ОП Сергей Рыбальченко заявил, что в России предложили внедрить систему семейного налогообложения, при которой налог рассчитывается от совокупного дохода супругов. Целью нововведения является поддержка многодетных семей и справедливое распределение налоговой нагрузки.

Экономика
налоги
семьи
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.