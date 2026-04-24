24 апреля 2026 в 11:43

Перед Слепаковым замаячила перспектива ареста

Следствие потребовало заочно арестовать Слепакова

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Следователи выдвинули ходатайство об аресте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает СК РФ. Против него возбудили дело об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Расследуется уголовное дело в отношении Семена Слепакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. <…> Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Московский городской суд подтвердил законность штрафа в размере 45 тыс. рублей, назначенного актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Апелляционную жалобу рассмотрели 23 апреля.

До этого Слепаков, уехавший в Израиль, сообщил, что не хочет терять российских слушателей. Он отметил, что в России живет множество достойных и приятных людей, которым необходим юмор. В ходе беседы Слепаков добавил, что его творческая деятельность вовсе не преследует цель кого-либо обидеть или задеть чувства бывших соотечественников.

