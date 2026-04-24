Комика-иноагента заочно арестовали

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 12:48

Комика Семена Слепакова заочно арестовали

Семен Слепаков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали. Уточняется, что его обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента.

При этом он уже дважды привлекался к административной ответственности по соответствующей статье, но продолжал распространять материалы без маркировки из-за рубежа. В 2023 году его внесли в реестр иноагентов, после чего он безуспешно пытался обжаловать статус.

До этого Слепаков, уехавший в Израиль, сообщил, что не хочет терять российских слушателей. Он отметил, что в России живет множество достойных и приятных людей, которым необходим юмор. В ходе беседы Слепаков добавил, что его творческая деятельность вовсе не преследует цель кого-либо обидеть или задеть чувства бывших соотечественников.

Также стало известно, что Московский городской суд подтвердил законность штрафа в размере 45 тыс. рублей, назначенного актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Апелляционную жалобу рассмотрели 23 апреля.

Общество
Семен Слепаков
иноагенты
комики
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.