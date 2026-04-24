24 апреля 2026 в 11:36

Пенсионер выстрелил соседу в грудь из-за цветов на клумбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Авангард Партизанского муниципального округа сотрудники правоохранительных органов задержали 74-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство 40-летнего соседа, сообщает краевая прокуратура. Причиной конфликта стала испорченная клумба.

По данным следствия, инцидент произошел 23 апреля возле дома № 19 по улице Сосновой. Между мужчинами вспыхнула ссора из-за поврежденных цветов, в ходе которой пенсионер достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил в грудь оппонента. Решив, что сосед скончался, злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавший, несмотря на кровопотерю, сумел выжить. Стрелка заключили под стражу на два месяца.

Ранее житель Находки в ходе бытового конфликта ранил ножом оппонента. Ссора вспыхнула из-за долга за жилье. Пострадавший получил два ранения в область живота и был доставлен в больницу.

До этого в Санкт-Петербурге женщина расправилась с супругом, когда тот отказался вносить платежи по жилищному кредиту, а также из-за неприятия его образа жизни. Она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи.

