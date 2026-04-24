Пенсионер выстрелил соседу в грудь из-за цветов на клумбе Пенсионер из Партизанска выстрелил в соседа, испортившего клумбу с цветами

В селе Авангард Партизанского муниципального округа сотрудники правоохранительных органов задержали 74-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство 40-летнего соседа, сообщает краевая прокуратура. Причиной конфликта стала испорченная клумба.

По данным следствия, инцидент произошел 23 апреля возле дома № 19 по улице Сосновой. Между мужчинами вспыхнула ссора из-за поврежденных цветов, в ходе которой пенсионер достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил в грудь оппонента. Решив, что сосед скончался, злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавший, несмотря на кровопотерю, сумел выжить. Стрелка заключили под стражу на два месяца.

