В Находке ссора из-за долга закончилась поножовщиной

Житель Находки в ходе бытового конфликта ранил ножом оппонента, передает PrimaMedia.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Дальнего Востока. Отмечается, что ссора вспыхнула на почве задолженности за жилье.

Пострадавший получил два проникающих ранения в область живота и был срочно доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В полиции сообщили, что в результате оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — 44-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница расправилась с супругом, когда тот отказался вносить платежи по жилищному кредиту, а также из-за неприятия его образа жизни. Она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи, после чего покинула квартиру, оставив тело в комнате. Погибшего обнаружили только в апреле, когда соседи пожаловались на сильный неприятный запах.