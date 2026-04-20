20 апреля 2026 в 18:05

В Находке ссора из-за долга закончилась поножовщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Находки в ходе бытового конфликта ранил ножом оппонента, передает PrimaMedia.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Дальнего Востока. Отмечается, что ссора вспыхнула на почве задолженности за жилье.

Пострадавший получил два проникающих ранения в область живота и был срочно доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В полиции сообщили, что в результате оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — 44-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница расправилась с супругом, когда тот отказался вносить платежи по жилищному кредиту, а также из-за неприятия его образа жизни. Она взяла кухонный нож и нанесла мужу не менее четырех ударов в область шеи, после чего покинула квартиру, оставив тело в комнате. Погибшего обнаружили только в апреле, когда соседи пожаловались на сильный неприятный запах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

