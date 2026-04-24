Учитель ответил, какую проблему могут решить ИИ-экзаменаторы в школах

Внедрение экзаменаторов на искусственном интеллекте способно помочь решить проблему дефицита педагогов в России, заявил NEWS.ru заслуженный учитель Александр Снегуров. Однако, по его словам, роботы не в состоянии воспитать в учащихся нравственность.

Можно, конечно, сымитировать какой-то механизм и придать ему вид человека с функциями проявления чувств и эмоций. Но тогда мы перейдем в иную парадигму. Если педагоги не нужны, то надо объявить об этом. Но почему-то запрос на них все же существует, а не на роботов. Видимо, [использование ИИ-экзаменаторов] — это такой прием, который решили обкатать на ЕГЭ, а потом уже внедрять в повседневную практику. Сейчас не хватает порядка 20 тыс. учителей по всей России, вот заменим такими механизмами. Только как потом рассуждать о формировании нравственных, гражданских чувств и качеств, или это тоже будет сымитировано? — высказался Снегуров.

Он подчеркнул, что в рамках учебного процесса необходимо не только собрать фактологическую информацию, но и сформировать у ребенка мировоззренческие установки. По мнению преподавателя, на данный момент это возможно только благодаря человеческим усилиям.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин предположил, что в будущем искусственный интеллект сможет принимать устные экзамены в учебных заведениях, включая вузы и школы. По его мнению, это позволит более объективно оценивать знания учащихся.