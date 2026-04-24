24 апреля 2026 в 11:27

Учитель ответил, какую проблему могут решить ИИ-экзаменаторы в школах

Учитель Снегуров: ИИ-экзаменаторы могут решить проблему нехватки педагогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Внедрение экзаменаторов на искусственном интеллекте способно помочь решить проблему дефицита педагогов в России, заявил NEWS.ru заслуженный учитель Александр Снегуров. Однако, по его словам, роботы не в состоянии воспитать в учащихся нравственность.

Можно, конечно, сымитировать какой-то механизм и придать ему вид человека с функциями проявления чувств и эмоций. Но тогда мы перейдем в иную парадигму. Если педагоги не нужны, то надо объявить об этом. Но почему-то запрос на них все же существует, а не на роботов. Видимо, [использование ИИ-экзаменаторов] — это такой прием, который решили обкатать на ЕГЭ, а потом уже внедрять в повседневную практику. Сейчас не хватает порядка 20 тыс. учителей по всей России, вот заменим такими механизмами. Только как потом рассуждать о формировании нравственных, гражданских чувств и качеств, или это тоже будет сымитировано? — высказался Снегуров.

Он подчеркнул, что в рамках учебного процесса необходимо не только собрать фактологическую информацию, но и сформировать у ребенка мировоззренческие установки. По мнению преподавателя, на данный момент это возможно только благодаря человеческим усилиям.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин предположил, что в будущем искусственный интеллект сможет принимать устные экзамены в учебных заведениях, включая вузы и школы. По его мнению, это позволит более объективно оценивать знания учащихся.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

