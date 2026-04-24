Жителю ЯНАО вынесли приговор за убийство женщины и попытки купить наркотики

В ЯНАО 36-летнему жителю Муравленко вынесли приговор за убийство женщины и две попытки приобрести наркотики, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на окружную прокуратуру. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 25 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, в апреле 2025 года осужденный в ходе конфликта нанес потерпевшей не менее 10 ударов руками и ногами. Женщина скончалась на месте. Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, фигурант дважды пытался купить наркотики через интернет. Когда он попытался забрать запрещенные вещества, его задержали.

Суд признал жителя Ямала виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, а также в покушении на незаконное приобретение наркотиков. Подсудимый свою вину не признал. Его мобильный телефон конфисковали в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Орехово-Зуевский городской суд Московской области приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого с использованием сабли. Преступление произошло во время распития спиртных напитков.