20 апреля 2026 в 14:35

Мужчина убил собутыльника саблей и поплатился

Суд в Подмосковье приговорил мужчину к восьми годам колонии за убийство саблей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Орехово-Зуевский городской суд Московской области приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство знакомого с использованием сабли, сообщили в пресс-службе судов региона. Инстанция признала фигуранта виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как установило следствие, преступление произошло в период с 13:00 3 ноября по 18:40 4 ноября 2025 года. Куренков П. В., находясь в частном жилом доме в городе Орехово-Зуево у своего знакомого К., распивал с ним спиртные напитки.

В ходе застолья между мужчинами внезапно возникла ссора. Злоумышленник использовал находившиеся в доме предметы с колюще-режущими свойствами, а именно кинжал и две сабли.

Куренков нанес жертве не менее трех ударов в область шеи и груди. Были зафиксированы колото-резаная рана мягких тканей шеи с повреждением сонной артерии, а также аналогичное ранение в области грудины.

Смерть наступила на месте происшествия. Суд назначил Куренкову наказание в виде заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Мытищах семейная ссора закончилась гибелью супругов — актера и его жены, нанесших друг другу смертельные удары ножами. По сведениям Telegram-канала Mash, речь идет об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении. По данным источника, поводом для конфликта стало желание женщины подать на развод.

