24 апреля 2026 в 12:42

IT-эксперт назвал признаки воздействия мошенников на детей

IT-эксперт Бедеров: подозрительные звонки могут быть признаком влияния аферистов

Замкнутость, зачистка соцсетей и подозрительные звонки могут быть признаком воздействия мошенников на ребенка, рассказал НСН председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. Он отметил, что аферисты часто пытаются получить доступ к счетам родителей, используя детей.

Ребенок, как правило, становится более закрытым, замкнутым, видно, что он сильно переживает. Интересуется деньгами, заработками, картами. У него появляется достаточно высокая скрытность в публичном поле, он начинает закрывать свои социальные сети, удалять определенный контент, — рассказал Бедеров.

IT-эксперт подчеркнул, что для противодействия необходимо разговаривать с детьми, проводить беседы касательно кибербезопасности и объяснять риски коммуникации с незнакомцами в Сети. По его словам, родители должны контролировать цифровую жизнь ребенка.

Ранее киберэксперт Роман Алабин рассказал, что мошенники в домовых чатах пользуются доверием россиян. Он отметил, что злоумышленники могут притворяться соседями и распространять вредоносные ссылки.

