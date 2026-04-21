Киберэксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в домовых чатах

Киберэксперт Алабин: мошенники в домовых чатах пользуются доверием россиян

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники в домовых чатах пользуются доверием россиян, рассказал KP.RU руководитель группы информационной безопасности Роман Алабин. Он отметил, что злоумышленники могут притворяться соседями и распространять вредоносные ссылки.

Главная опасность домовых чатов — иллюзия доверия. Человек уверен: «Это же мои соседи, здесь безопасно». Люди не ожидают угрозы. Именно на этом и играют злоумышленники. Они заходят в чат под видом жильцов, представляются старшими по дому или сотрудниками ЖКХ. При этом никакой реальной проверки участников нет, в большинство чатов можно попасть по ссылке, — объяснил Алабин.

Киберэксперт также подчеркнул, что в таких чатах аферисты используют эффект давления группы: фразы вроде «Все уже скинулись», «подтвердили», «проголосовали», «ждем только Вас» заставляют пользователя чувствовать себя неуютно и выполнять условия мошенников. По его словам, частью схемы также являются правдоподобные беседы, например злоумышленники могут начать ругать УК или говорить о замене домофона.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью специальной фишинговой формы ненавязчиво интересуются остатком средств на карте жертвы перед тем, как украсть деньги. Так, злоумышленники просят указать актуальный баланс банковской карты перед началом «сделки», уточняя, что указание ложных сведений якобы повлечет блокировку карты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

