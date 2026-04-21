Киберэксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в домовых чатах

Мошенники в домовых чатах пользуются доверием россиян, рассказал KP.RU руководитель группы информационной безопасности Роман Алабин. Он отметил, что злоумышленники могут притворяться соседями и распространять вредоносные ссылки.

Главная опасность домовых чатов — иллюзия доверия. Человек уверен: «Это же мои соседи, здесь безопасно». Люди не ожидают угрозы. Именно на этом и играют злоумышленники. Они заходят в чат под видом жильцов, представляются старшими по дому или сотрудниками ЖКХ. При этом никакой реальной проверки участников нет, в большинство чатов можно попасть по ссылке, — объяснил Алабин.

Киберэксперт также подчеркнул, что в таких чатах аферисты используют эффект давления группы: фразы вроде «Все уже скинулись», «подтвердили», «проголосовали», «ждем только Вас» заставляют пользователя чувствовать себя неуютно и выполнять условия мошенников. По его словам, частью схемы также являются правдоподобные беседы, например злоумышленники могут начать ругать УК или говорить о замене домофона.

Ранее сообщалось, что мошенники с помощью специальной фишинговой формы ненавязчиво интересуются остатком средств на карте жертвы перед тем, как украсть деньги. Так, злоумышленники просят указать актуальный баланс банковской карты перед началом «сделки», уточняя, что указание ложных сведений якобы повлечет блокировку карты.