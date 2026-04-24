Появились подробности зверского нападения на волонтершу в Омске SHOT: напавшие на волонтершу в Омске выкрикивали лозунги в поддержку Украины

Напавшие на 35-летнюю волонтершу в Омске двое мужчин во время избиения выкрикивали лозунги в поддержку Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшая скончалась спустя месяц после жестокого нападения.

По информации канала, инцидент произошел 25 марта. Двое пьяных местных жителей избили девушку и натравили на нее и ее собак бойцового стаффордширского терьера. Сама девушка рассказывала, что нападавшие были с ней знакомы и знали о ее волонтерской деятельности, в частности о помощи бойцам СВО.

После нападения волонтерше диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы, однако от госпитализации она отказалась из-за необходимости ухаживать за пострадавшими питомцами. Состояние девушки постепенно ухудшалось, начались ежедневные обмороки. Лишь пристроив всех собак на передержку, она записалась к врачу на 23 апреля, но умерла утром того же дня, не успев выйти из дома.

Местные жители характеризуют одного из нападавших как садиста, регулярно натравливающего своего агрессивного пса на чужих питомцев.

