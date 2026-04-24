24 апреля 2026 в 12:29

Появились подробности зверского нападения на волонтершу в Омске

SHOT: напавшие на волонтершу в Омске выкрикивали лозунги в поддержку Украины

Напавшие на 35-летнюю волонтершу в Омске двое мужчин во время избиения выкрикивали лозунги в поддержку Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшая скончалась спустя месяц после жестокого нападения.

По информации канала, инцидент произошел 25 марта. Двое пьяных местных жителей избили девушку и натравили на нее и ее собак бойцового стаффордширского терьера. Сама девушка рассказывала, что нападавшие были с ней знакомы и знали о ее волонтерской деятельности, в частности о помощи бойцам СВО.

После нападения волонтерше диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы, однако от госпитализации она отказалась из-за необходимости ухаживать за пострадавшими питомцами. Состояние девушки постепенно ухудшалось, начались ежедневные обмороки. Лишь пристроив всех собак на передержку, она записалась к врачу на 23 апреля, но умерла утром того же дня, не успев выйти из дома.

Местные жители характеризуют одного из нападавших как садиста, регулярно натравливающего своего агрессивного пса на чужих питомцев.

Ранее в Махачкале травматолог и хирург получили ранения в область лица и шеи в результате нападения в больнице. Инцидент произошел во время дежурства медицинских работников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

