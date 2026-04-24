Названы сроки возобновления работы аэропорта Тегерана

Тегеранский Международный аэропорт имени имама Хомейни снова начнет работу с 25 апреля, сообщает его пресс-служба. Воздушная гавань уже принимает рейсы из Москвы.

После открытия первые рейсы будут выполнены в Стамбул и Маскат. Воздушное сообщение в Иране пришлось поставить на паузу из-за войны США и Израиля, начавшейся 28 февраля. Власти Ирана частично возобновили авиасообщение через другие аэропорты страны. Уже 18 апреля из Омана в республику отправился первый пассажирский рейс.

Ранее Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за почти 55 суток. Однако все полеты должны быть предварительно согласованы с управлением гражданской авиации страны. Страна оставалась последней на Ближнем Востоке, где воздушное пространство не было открыто полностью или частично.

До этого Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Также агентство с учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.