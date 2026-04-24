Шутки довели до криминала: подростку дали реальный срок за поножовщину

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 15-летнему подростку, который год назад напал на сверстников на территории школы с ножом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Реакция на буллинг?

Инцидент произошел 11 марта 2025 года. Восьмиклассник принес в школу нож, достал его во время урока и ранил двух мальчиков в шею, передает программа «Кстати...».

Тогда сверстники рассказывали журналистам, что нападение стало реакцией на буллинг со стороны одноклассников и даже учителей.

«Мне кажется, для обычного человека такие шутки совершенно не обидны, но я думаю, он воспринимал их слишком глубоко. „Шутки“ были скорее о том, как он немного заторможенно отвечал и работал на уроке», — цитировало издание NN.RU одного из школьников.

Известно, что подросток учился в этой школе с первого класса. Все время он был необщительным, а его обидчики не были главными задирами в школе.

«Парни какие-то словесные перепалки уже устраивали. Нельзя сказать, что они виноваты, но что спровоцировали — это да. С ним не общался весь класс. Его часто обижали, потому что он тихий, о нем никто ничего не знает, он не разговаривает. Скорее всего, из-за того, что его унижали все учебное время с первого класса, в один момент он не вытерпел. Пострадавшие не прям школьные хулиганы, но могут на уроке посидеть в телефонах, домашку не сделать», — рассказывали девятиклассники.

Травмы у пострадавших оказались несерьезными, но нападавшего судили по статье о покушении на убийство. Заседание проходили в закрытом режиме. 23 апреля был зачитан приговор. Подросток до последнего дня находился под домашним арестом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Реальный срок для восьмиклассника

Ни родители, ни сам подросток не стали разговаривать с прессой у зала заседания в суде. В итоге подросток все-таки был приговорен к реальному сроку.

«Школьник признан виновным по части 3 ст. 30, пункта „а“ части 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство двух лиц). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в воспитательной колонии», — заявила старший помощник прокурора Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Кристина Легкая.

Директор под статьей

За нападение судят также и директора школы Татьяну Феоктистову. В день нападения в учебном заведении не работали металлодетекторы. При этом устройства в школе периодически включались, но это приводило к огромным очередям на входе. Директор принял решение их отключить.

За это решение она оказалась на скамье подсудимых. Известно, что женщина всю жизнь проработала в школе, ее педагогический стаж — 50 лет. Сейчас ее судят за превышение должностных полномочий. Санкция по этой статье — до 10 лет лишения свободы. После случившегося педагог уволилась по собственному желанию.

