«Провокация против наших детей»: кто стоит за травлей учителей в TikTok

Тренд с оскорблениями учителей под саундтрек из «Очень странных дел» в TikTok вызвал бурную реакцию властей. В Госдуме назвали ролики провокацией украинских спецслужб, а Минпросвещения предложило заблокировать противоправный контент. В чем суть тренда, как защитить педагогов, какое наказание грозит авторам видео — в материале NEWS.ru.

В чем суть оскорбительного тренда с учителями в TikTok

Школьники снимают в TikTok оскорбительные ролики по одному принципу: берут фотографии учителей и накладывают саундтрек из популярного сериала «Очень странные дела» с именами персонажей. Во время их перечисления ученики вставляют в видео нецензурную брань, которая звучит во время демонстрации фото «неугодного» педагога.

«Dustin, Lucas, Will, Mike, me, Hawkins, Indy, [ненормативная лексика]. Dustin, Lucas, Will, Mike, Max, [ненормативная лексика]», — говорится в ролике.

Школьники также указывают город и номер учебного заведения, в котором работает педагог.

Между тем учащиеся одного из учебных заведений положительно отозвались о преподавательнице, которую оскорбили в ролике.

«Один человек сделал два видео с фотками учителей и очень обидными звуками. Естественно, все дошло до педагогов. Одна из учительниц очень расстроилась и планирует увольняться. Она лучший педагог в своем деле, на мой взгляд», — привела слова ученицы школы в Крыму глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Кроме того, она получила множество сообщений от учеников, заявивших о том, что авторов роликов в TikTok поставили на учет. Дети жалуются, что иногда последствия наступают для всего класса и сотрудники школы не особо разбираются в том, кто выложил видео.

Как власти отреагировали на оскорбительные ролики с учителями в TikTok

Скандальный тренд запустили украинские спецслужбы, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он написал в соцсетях, что таким образом они привлекают аудиторию, чтобы заманить детей в запрещенные сообщества и распространять деструктивный контент.

«Поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях. <…> За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы», — написал Володин.

Спикер Госдумы призвал школьников, родителей и учителей осознать серьезность происходящего, поскольку создание таких роликов может привести к тяжелым последствиям. Володин также обратился к владельцам соцсетей с требованием оперативно реагировать на появление подобного контента и удалять его. Он назвал это вопросом не только этики и морали, но и безопасности. Спикер нижней палаты добавил, что этот тренд распространяется не только в России, но и в Белоруссии, а также в Казахстане.

Требование Володина об удалении оскорбительного контента поддержало Министерство просвещения РФ.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов», — подчеркивается в сообщении.

Сейчас многие ролики, содержащие оскорбительную информацию, недоступны. Мизулина выразила надежду, что платформы прислушаются к требованию Володина и как минимум удалят эти видеозаписи из рекомендаций.

«Этот тренд — действительно провокация, которая создает много конфликтов в школах. В некоторых из них учителя даже подали заявление на увольнение. Все это в ситуации, когда у нас и так педагогов повсюду не хватает. Судя по письмам, многих подростков обвиняют в создании хулиганских видео с трендом, а в поисках виновных в школах досматривают телефоны (что, естественно, незаконно). Учителя также коллективно обращаются в прокуратуру и полицию», — написала она.

Мизулина назвала сложившуюся ситуацию еще одной точкой напряжения, помимо Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ. При этом она считает, что этот тренд, подобно другим, быстро сойдет на нет.

Какое наказание грозит авторам оскорбительного видео в TikTok

В России необходимо позволить цифровым платформам удалять видео с оскорблениями педагогов ради их защиты, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, сейчас подростки повсеместно выкладывают подобные видеоролики, но не несут наказания.

«Учителя фактически ничем не защищены. Если что-то случится с ребенком, то ответственность несет педагог. Если что-то произойдет с учителем, никто не несет ответственности за детей. Такой мерой преподавателей окончательно не защитить, но им станет полегче», — отметил Багатурия.

Наказывать малолетних правонарушителей за буллинг, который, по сути, является составом административного правонарушения — оскорблением, невозможно в силу возраста, добавил адвокат. По его мнению, привлечение к ответственности было бы возможно при введении ювенальной юстиции.

«Еще одной лазейкой является возможность привлекать к административной ответственности родителей правонарушителей за ненадлежащее воспитание. В этом случае они будут обязаны выплатить штраф», — заключил Багатурия.

СМИ выяснили, что такую санкцию ранее применили в отношении родителей TikTok-хулигана в Сургуте. Там впервые установили автора вирусного ролика с оскорблениями. Школьник смонтировал видео и разместил его в соцсетях. Поскольку подросток не достиг 14 лет, наказание понесли родители. Им назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а ребенка поставили на учет в ПДН.

Читайте также:

Как остановить школьный буллинг: алгоритм для родителей — куда жаловаться

«Боюсь заходить в класс»: из учителя сделали педофила с помощью ИИ

Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков