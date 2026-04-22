22 апреля 2026 в 09:53

Володин раскрыл, кто запустил скандальный тренд в TikTok про учителей

Володин: скандальный тренд в TikTok про учителей запустили украинские спецслужбы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Скандальный тренд в TikTok с оскорбительными видео про учителей запустили украинские спецслужбы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, так они привлекают аудиторию, чтобы заманить в запрещенные сообщества и распространять деструктивный контент.

Поступают обращения об оскорбительных в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в социальных сетях. <…> За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы. Чтобы затем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них деструктивный контент, — написал Володин.

Спикер Госдумы призвал школьников, родителей и учителей осознать серьезность происходящего, поскольку участие в таких «трендах» может привести к тяжелым последствиям. Он также обратился к владельцам соцсетей с требованием оперативно реагировать на появление подобного контента и удалять его, назвав это вопросом не только этики и морали, но и безопасности.

Ранее криминалист Михаил Игнатов отмечал, что причиной массовой агрессии среди подростков в учебных учреждениях может быть зомбирование или вербовка в международные группы террористической направленности. По его словам, именно насаждение культа насилия и отрицания всего, включая обучение, приводит к радикальным действиям среди несовершеннолетних.

