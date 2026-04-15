Криминалист назвал причину массовой агрессии среди подростков

Причиной массовой агрессии среди подростков в учебных учреждениях может быть зомбирование или вербовка в международные группы террористической направленности, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, именно насаждение культа насилия и отрицания всего, включая обучение, приводит к радикальным действиям среди несовершеннолетних.

Причиной массовой агрессии подростков в учебных учреждениях может быть зомбирование или вербовка. Я считаю, что их вовлекают в международные группы террористической направленности. Там им насаждают культ насилия и отрицания всего, в том числе и обучения, протест подчинения взрослому поколению. Им внушают, что они являются основными действующими лицами на земле, а все остальные должны прогнуться. Кураторы могут предложить решить вопрос с учителями радикальным путем. Для сохранения общества надо грамотно внедрять сотрудников органов в эти ячейки, изучать их деятельность и давать информацию, как происходит процесс вербовки, — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ проводят тестирование искусственного интеллекта для защиты подростков от вербовки украинскими спецслужбами. Также среди целей — приспособить нейросети для работы с разведданными и анализа спутниковых снимков.