Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 14:46

ВС РФ проводят обкатку ИИ для защиты подростков от вербовки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС РФ проводят тестирование искусственного интеллекта для защиты подростков от вербовки украинскими спецслужбами, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, также среди целей — приспособить нейросети для работы с разведданными и анализа спутниковых снимков.

В материале говорится, что разработчики уже закупили высокопроизводительные мейнфреймы. В настоящее время технические характеристики позволяют инструменту решать масштабные задачи: в «железе» 20 процессоров с десятками ядер и 128 Гб памяти DDR5. Также управление настроено таким образом, что противник не может перехватить информацию.

Объясняя принцип работы новых устройств, разработчики заявили, что они представляют собой мобильные дата-центры. При этом доступ к обученной нейросети будет иметь практически любой боец.

Ранее сообщалось, что в Московской области в школах внедрили ИИ-помощника для учителей — нейросеть позволит ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре 2026 года его хотят распространить на все образовательные учреждения Подмосковья.

До этого адвокат Станислав Вершинин заявил, что искусственный интеллект не способен заменить судью в вопросах оценки истинных намерений или раскаяния подозреваемых, поскольку у него отсутствует внутреннее убеждение. По его словам, уголовный процесс строится на принципах, которые требуют от правоприменителя не просто формальной логики, но и совести.

Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.