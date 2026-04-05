ВС РФ проводят обкатку ИИ для защиты подростков от вербовки

ВС РФ проводят тестирование искусственного интеллекта для защиты подростков от вербовки украинскими спецслужбами, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, также среди целей — приспособить нейросети для работы с разведданными и анализа спутниковых снимков.

В материале говорится, что разработчики уже закупили высокопроизводительные мейнфреймы. В настоящее время технические характеристики позволяют инструменту решать масштабные задачи: в «железе» 20 процессоров с десятками ядер и 128 Гб памяти DDR5. Также управление настроено таким образом, что противник не может перехватить информацию.

Объясняя принцип работы новых устройств, разработчики заявили, что они представляют собой мобильные дата-центры. При этом доступ к обученной нейросети будет иметь практически любой боец.

