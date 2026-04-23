Как остановить школьный буллинг: алгоритм для родителей — куда жаловаться

Школьный буллинг: как остановить травлю — куда жаловаться и когда поднимать шум в СМИ

Каждый третий российский школьник хотя бы раз в жизни сталкивался с травлей — своей или чужой. Буллинг не проходит сам по себе: он разрушает детскую психику, подрывает доверие к миру и оставляет следы на всю жизнь. Хорошая новость: у родителей есть реальные инструменты, чтобы его остановить. Рассказываем, как их применять — шаг за шагом.

Что такое буллинг и как его распознать: признаки травли

Буллинг — это не разовая ссора и не детская шалость. Согласно законопроекту, разработанному в Госдуме в 2025 году и направленному в правительство на оценку, травлей считаются систематические действия (три и более раза), которые причинили физическую или психологическую травму либо умалили достоинство ребенка. Это принципиально важное разграничение: единичный конфликт — это конфликт, повторяющиеся нападки — уже травля.

Школьный буллинг: что делать родителям — вопрос, который встает остро именно тогда, когда признаки травли уже очевидны, а ребенок замкнулся и перестал делиться. Действовать нужно сразу — промедление только закрепляет роль жертвы.

Буллинг бывает разным: физическим (удары, порча вещей), словесным (оскорбления, угрозы), социальным (бойкот, изоляция) и кибербуллингом (травля в мессенджерах и соцсетях).

Признаки того, что ваш ребенок — жертва буллинга:

нежелание идти в школу, жалобы на боли в животе или головную боль по утрам;

подавленность, тревожность, нарушения сна;

потеря вещей, порванная одежда, синяки без внятных объяснений;

резкое ухудшение успеваемости;

отказ рассказывать о школьных делах, замкнутость;

исчезновение друзей или нежелание общаться со сверстниками;

избегание определенных мест — школьного двора, раздевалки, столовой.

Если вы видите несколько таких признаков одновременно — это сигнал к действию, а не повод ждать, пока «само рассосется».

Первые шаги: разговор с ребенком и фиксация фактов

Алгоритм действий при школьной травле всегда начинается с одного и того же — с разговора. Не с директором и не с обидчиком, а с собственным ребенком. Без этого шага все последующие теряют половину смысла.

Шаг 1. Поговорите с ребенком — правильно. Не допрашивайте и не давите. Создайте спокойную обстановку, дайте понять, что вы на его стороне и что он ни в чем не виноват. Жертва никогда не несет ответственности за насилие в свой адрес.

Шаг 2. Зафиксируйте все факты. Это основа вашей доказательной базы:

записывайте даты и описание каждого инцидента;

сохраняйте скриншоты переписок, голосовых сообщений, постов в соцсетях;

фотографируйте следы физического насилия — синяки, порванные вещи;

запишите имена свидетелей — одноклассников, которые все видели.

Чем подробнее задокументированы факты, тем убедительнее ваша позиция — и тем проще будет решить главный вопрос: куда жаловаться на травлю в школе, если разговор с учителем не принес результата.

Помните: ответственность школы за буллинг наступает вне зависимости от того, знало ли руководство о происходящем. Незнание не снимает обязанности — оно лишь добавляет к ней халатность.

Куда жаловаться: классный руководитель, директор, департамент образования, прокуратура

Алгоритм действий при школьной травле строится по принципу эскалации: начинаете с классного руководителя, при бездействии — идите выше. Не пропускайте шаги: если вы сразу напишете в прокуратуру, минуя школу, это ослабит вашу позицию.

Классный руководитель и школьный психолог — первая точка контакта. Изложите факты спокойно, без обвинений, попросите принять меры и назначьте следующую встречу для контроля результата. Параллельно попросите подключить школьного психолога.

Директор школы — если классный руководитель не реагирует в течение 5–7 рабочих дней или ситуация острая. Пишите официальное заявление (образец — ниже). Директор обязан ответить в письменной форме.

Департамент (управление) образования — если школьная администрация бездействует. К жалобе прикладывайте копию вашего заявления директору и его ответ (или справку о том, что ответа не поступило).

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) — если буллинг включает физическое насилие или систематические угрозы.

Прокуратура — ключевой надзорный орган. Обращайтесь параллельно с КДН или вместо нее, если хотите добиться проверки законности действий школы. Ответственность школы за буллинг закреплена в действующем законодательстве: по ст. 5.61 и 5.61.1 КоАП РФ агрессора можно привлечь за оскорбление и клевету, а по ст. 128.1 и 213 УК РФ — за клевету и хулиганство.

Важно: моральный вред, причиненный ребенком до 14 лет, взыскивается с его родителей. Если обидчику от 14 до 18 лет и у него нет дохода — также с родителей (ст. 1073–1074 ГК РФ).

Образец заявления на имя директора школы

Куда жаловаться на травлю в школе — вопрос, с которого начинается большинство обращений. И первый официальный документ — это заявление директору. Составляется в свободной форме, обязательно укажите даты инцидентов, их суть и имеющиеся доказательства — нужно как можно больше подробностей и деталей. Попросите письменный ответ.

Сделайте два экземпляра. На вашем экземпляре попросите поставить входящий штамп с датой и номером — это ваше подтверждение того, что заявление принято.

Образец заявления директору школы на вашу тему можно поискать на порталах с юридической помощью.

Когда стоит поднимать шум в СМИ и соцсетях: риски и эффективность

Нужно ли поднимать шум в соцсетях — один из самых острых вопросов для родителей. Ответ: иногда да, но не как первый шаг и не без взвешенного решения.

Когда огласка оправданна:

школа и надзорные органы бездействуют несколько недель;

ситуация угрожает жизни и здоровью ребенка;

есть видеодоказательства, которые сложно проигнорировать;

другие семьи пострадали от той же ситуации.

Риски публичности:

ребенок может стать героем скандала, что усилит травму;

персональные данные несовершеннолетних нельзя публиковать без согласия — ни агрессора, ни жертвы;

публичная огласка нередко ужесточает травлю, а не прекращает ее;

вы рискуете получить встречные иски за распространение сведений.

Итак, нужно ли поднимать шум в соцсетях — решать вам, но только после того, как официальные инструменты испробованы и исчерпаны. Огласка без доказательной базы и юридической подготовки чаще вредит ребенку, чем помогает.

Психологическая поддержка ребенка: как помочь пережить травлю

Остановить травлю юридически — половина дела. Важно помочь ребенку справиться с тем, что уже произошло. Без этого даже после разрешения конфликта школьный буллинг оставляет долгосрочные следы: тревожность, недоверие к людям, сложности с самооценкой.

Вот что реально помогает:

Безусловная поддержка. Говорите прямо: «Ты ни в чем не виноват. Я на твоей стороне». Это не банальность — это то, что ребенку нужно слышать регулярно. Тактильный контакт. Объятия, прикосновения работают лучше слов — особенно для младших школьников. Не торопите с «забудь и прости». Дайте время прожить обиду — это нормальный процесс. Помогите найти сильные стороны. Секция (например, по самбо), кружок, новая среда — место, где ребенок чувствует себя успешным, восстанавливает уверенность быстрее всего. Обратитесь к психологу. Не стоит ждать, пока симптомы станут клинически выраженными. Детский психолог поможет переработать травму на раннем этапе.

Как остановить буллинг у подростка — вопрос не только о наказании виновных, но и о восстановлении вашего ребенка изнутри.

Пока вы разбираетесь с тем, куда жаловаться на травлю в школе и добиваетесь реакции от администрации, ребенок каждый день живет с тем, что уже произошло. Параллельная работа с его состоянием — не опция, а необходимость.

Что делать, если буллят вашего ребенка, — пошаговый план

Школьный буллинг: что делать родителям — разберем по шагам, без лишних слов. Ниже — алгоритм действий при школьной травле в сжатом виде. Распечатайте и держите под рукой: в момент стресса трудно вспомнить последовательность.

Поговорите с ребенком — создайте доверие, выслушайте, не обесценивайте переживания.

Зафиксируйте доказательства — даты, описания, скриншоты, фото, свидетели.

Обратитесь к классному руководителю и психологу — устно, затем письменно, если нет реакции.

Напишите заявление директору — в двух экземплярах, с входящим штампом.

При бездействии школы — в департамент образования — с копией заявления директору.

Параллельно или следующим шагом — в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и прокуратуру — особенно при физическом насилии.

Организуйте психологическую помощь ребенку — самостоятельно или через ППМС-центр.

При полном бездействии системы — соцсети и СМИ — только взвешенно и с юридическим сопровождением.

Законодательный факт: в 2025 году в Госдуму был внесен законопроект фракции ЛДПР, предусматривающий административные штрафы за буллинг и кибербуллинг: для граждан — от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс., для организаций — до 500 тыс. рублей. Параллельно разрабатывается системный законопроект, по которому школы будут обязаны сообщать о случаях травли в полицию и КДН, а злостных агрессоров смогут временно переводить в специальные учебно-воспитательные учреждения — с согласия родителей и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

Ответственность школы за буллинг — уже не пустые слова. Система медленно, но перестраивается. И пока законы набирают силу, у каждого родителя уже сегодня есть реальные инструменты защиты своего ребенка. Главное — не молчать и действовать последовательно.

