В Госдуме придумали, как наказывать школьных хулиганов

Школьных агрессоров нужно отстранять от государственных итоговых экзаменов, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, травля часто становится основой для трагедий — от вооруженных нападений в школах до детских суицидов, передает ТАСС.
Нужно дать четкое юридическое определение [травли] и за это наказывать. <...> Самое минимальное [наказание]: ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам. <...> Родителей вызвать, сказать: ваш сын или ваша дочь не будут допущены к экзамену, потому что занимаются травлей, — заключил политик.
Миронов подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует само понятие травли и, соответственно, наказания за нее. Он добавил, что фракция «Справедливой России» готовит базовый закон о противодействии травле.
Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать федеральное агентство по борьбе с буллингом. По их словам, необходим единый центр для координации государственной политики в этой области.