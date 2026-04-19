Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:10

В Госдуме придумали, как наказывать школьных хулиганов

Миронов предложил отстранять от экзаменов учеников за буллинг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьных агрессоров нужно отстранять от государственных итоговых экзаменов, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, травля часто становится основой для трагедий — от вооруженных нападений в школах до детских суицидов, передает ТАСС.

Нужно дать четкое юридическое определение [травли] и за это наказывать. <...> Самое минимальное [наказание]: ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам. <...> Родителей вызвать, сказать: ваш сын или ваша дочь не будут допущены к экзамену, потому что занимаются травлей, — заключил политик.

Миронов подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует само понятие травли и, соответственно, наказания за нее. Он добавил, что фракция «Справедливой России» готовит базовый закон о противодействии травле.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать федеральное агентство по борьбе с буллингом. По их словам, необходим единый центр для координации государственной политики в этой области.

Власть
Госдума
Сергей Миронов
буллинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил «автограф» от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.