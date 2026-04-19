В Госдуме придумали, как наказывать школьных хулиганов Миронов предложил отстранять от экзаменов учеников за буллинг

Школьных агрессоров нужно отстранять от государственных итоговых экзаменов, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, травля часто становится основой для трагедий — от вооруженных нападений в школах до детских суицидов, передает ТАСС.

Нужно дать четкое юридическое определение [травли] и за это наказывать. <...> Самое минимальное [наказание]: ты кого-то травишь — все, ты не допускаешься ни к каким экзаменам. <...> Родителей вызвать, сказать: ваш сын или ваша дочь не будут допущены к экзамену, потому что занимаются травлей, — заключил политик.

Миронов подчеркнул, что в российском законодательстве отсутствует само понятие травли и, соответственно, наказания за нее. Он добавил, что фракция «Справедливой России» готовит базовый закон о противодействии травле.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать федеральное агентство по борьбе с буллингом. По их словам, необходим единый центр для координации государственной политики в этой области.