Адресная справка: как получить за 10 минут и бесплатно, не выходя из дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывает, что один небольшой документ способен остановить целую цепочку важных дел — сделку, оформление льготы, судебное заседание. Адресная справка — как раз из таких. Но если знать, как ее получить, никаких хлопот она не доставит.

Адресная справка — это официальный документ, подтверждающий место регистрации (постоянной или временной) конкретного человека. Ее запрашивают банки, суды, нотариусы, работодатели, органы соцзащиты, а иногда и сами граждане — например, для оформления наследства, льгот или субсидий, записи ребенка в школу или подтверждения места жительства при сделках с недвижимостью, при постановке на учет в поликлинику и во многих других жизненных ситуациях.

Где и как получить адресную справку

Способов получить документ несколько — выбирайте самый удобный для себя.

  • «Госуслуги» (gosuslugi.ru) — самый быстрый вариант, документ приходит в личный кабинет в электронном виде.

  • МФЦ («Мои документы») — подойдет, если нужна бумажная версия с печатью; срок выдачи — до 3 рабочих дней.

  • Паспортный стол управляющей компании или ТСЖ — для жителей домов, где ведется домовая книга. При себе нужно иметь: паспорт гражданина РФ и, если справку запрашивают на другого человека (например, ребенка), — документ, подтверждающий родство или опекунство. Справку выдают в день обращения или на следующий рабочий день.

  • Территориальный орган МВД (отдел по вопросам миграции) — при личном обращении. Возьмите с собой: паспорт гражданина РФ (или иной документ, удостоверяющий личность), а при запросе сведений о другом лице — нотариально заверенную доверенность либо документы, подтверждающие законное представительство. Срок изготовления — до 3 рабочих дней. Заявление заполняется на месте по образцу, который предоставит сотрудник.

Во всех случаях услуга бесплатна. Государственная пошлина не предусмотрена.

Как получить адресную справку через «Госуслуги»: пошагово

Адресная справка через «Госуслуги» оформляется за считанные минуты. Вот весь путь:

  1. Войдите в личный кабинет на gosuslugi.ru (нужна подтвержденная учетная запись).

  2. В строке поиска введите «адресная справка» или «сведения о регистрации».

  3. Выберите услугу «Получение адресно-справочной информации» (раздел МВД).

  4. Заполните заявление — укажите, чьи данные запрашиваете (как правило, свои).

  5. Отправьте заявку. Электронный документ с подписью поступит в личный кабинет, обычно в течение нескольких часов, но не позднее 3 рабочих дней.

Готовую справку можно распечатать или предъявить в электронном виде — большинство организаций принимают оба формата.

Срок действия и несколько важных советов

Адресная справка, даже полученная через «Госуслуги», не имеет законодательно установленного срока действия, однако на практике большинство организаций принимают документ, выданный не позднее 30 дней назад. Банки и суды порой устанавливают собственный регламент — уточняйте заранее.

Хранить справку дома «про запас» не обязательно: при необходимости вы получите новую буквально за несколько часов.

Потеря документа не страшна — никаких юридических последствий она не влечет.

Однако будьте осторожны с мошенниками: адресная справка содержит ваш адрес регистрации, поэтому не передавайте ее посторонним людям без явной необходимости и не публикуйте в открытом доступе.

Адресная справка — документ простой, но нужный. Зная, как получить адресную справку через «Госуслуги», вы избавите себя от очередей и лишних поездок. Пусть бюрократия вас не утомляет.

