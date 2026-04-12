Дали в долг — потеряли и деньги, и друга: как этого не допустить

Мы часто одалживаем деньги друг другу — по дружбе или родству, и это естественно, если, конечно, добротой одного человека не злоупотребляет другой. Ведь если идти за кредитом в банк, отдавать придется не только саму сумму займа, но и проценты по ней — а это куда дороже. Да еще и за просрочку банк начислит немалые пени — тут вообще разориться можно. А родственники или друзья на то и близкие люди: и проценты не попросят, и подождут, если надо, с возвратом — войдут, как говорится, в положение. Однако если вы — тот самый друг или родственник, у кого постоянно кто-то просит «перехватить до получки», а вы стали задумываться о том, как давать в долг правильно, — эта инструкция для вас. Изучите ее внимательно: однажды ваша доброта может обернуться против вас, и взятые кем-то в долг деньги лишат вас и друга, и капитала.

Три правила: как давать в долг правильно

Если вы решили в очередной раз дать в долг денег тому самому приятелю, который в очередной раз просит одолжить 5 тысяч и мотивирует это словами «ну тебе жалко, что ли», — делайте это грамотно. Вот три правила, которые реально работают над тем, чтобы однажды обезопасить вас от невозврата финансовых средств. Кроме того, они замотивируют должника вернуть вам всю сумму и как можно быстрее:

Только под расписку. Даже если перед вами лучший друг детства. Расписка — это не недоверие, это уважение к вам обоим. В документе укажите сумму, дату возврата и паспортные данные заемщика. При сумме от 10 000 рублей это требование прямо предусмотрено Гражданским кодексом РФ (ст. 808). Но помните: расписка — лишь основание для иска, а суд — это время, нервы и деньги на юриста. Поэтому расписка работает в связке с остальными правилами, а не сама по себе. Обговорите залог или поручителя. Если сумма серьезная — попросите оставить что-то в залог или назовите поручителя. Это звучит неловко, но именно это мотивирует должника вернуть деньги вовремя. Заемщик, которому нечего терять, возвращает в последнюю очередь. Одалживайте только то, что можете позволить себе не получить вовремя, но не то, что готовы потерять навсегда. Это разные вещи, помните: вы дали деньги в долг, а не подарили их. Если сумма такова, что ее невозврат ударит по вашему бюджету, — не давайте совсем. Ваша финансовая подушка существует для вас, а не для чужих нужд.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отказать — и не обидеть

Давать деньги в долг — ваше право, а не обязанность, потому отказывать просящему в займе можно и нужно, тем более если вы не уверены в заемщике или просто не хотите делиться своими накоплениями «на черный день» или на какую-то конкретную мечту. Вот несколько рабочих способов сделать это мягко:

Скажите честно: «У меня сейчас все деньги в деле, свободных нет» — это не ложь, просто ваши деньги работают на вас. Предложите альтернативу: «Давай помогу разобраться с банковской рассрочкой» или «Знаю хорошего финансового консультанта». Установите четкий срок и напоминайте о нем заемщику. Договоритесь о конкретной дате возврата — не «когда смогу», а «первого числа следующего месяца». За несколько дней до срока спокойно и без эмоций напомните: «Помнишь, договаривались на пятницу?» Это нормально и правильно — вы не благотворительный фонд, а человек, который помог в трудную минуту.

И пусть ваш потенциальный заемщик обижается на отказ сколько его душе угодно — такое поведение, к слову, настоящий «красный флажок» для вас. Оно говорит о том, что дружили с вами ради своей выгоды, что вас использовали, воспринимая вашу финансовую подушку и ваше умение экономить как свои средства для личных трат, которые всегда можно «перехватить».

Умение говорить «нет» — это не жадность. Это финансовая грамотность и уважение к себе. Берегите и деньги, и дружбу — и пусть одно не разрушает другое.

