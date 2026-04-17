Байден задолжал более $20 млн кредиторам

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов на сумму более $20 миллионов в американском штате Калифорния, утверждает газета The New York Post. Источники утверждают, что он проживает в пригороде Лос-Анджелеса.

По данным газеты, его также замечали в поездках в ЮАР. Однако теперь известно, что он проживает в поместье площадью более 32 тысяч гектаров. При этом версия с Южной Африкой может быть «уловкой» семьи Байденов, чтобы создать впечатление, что он не располагает средствами для оплаты счетов, отметили журналисты.

По данным газеты, Хантер Байден должен около $17 миллионов команде юристов в Вашингтоне. Еще $5 миллионов, как утверждает NYP, он задолжал бизнесмену и бывшему соратнику Кевину Моррису. Также, по данным газеты, более одного миллиона долларов он должен неназванному арт-дилеру.

