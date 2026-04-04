Как получить накопительную пенсию в 2026 году: единовременно или досрочно

Вы трудились десятилетия, делали отчисления в пенсионный и социальный фонды, откладывая деньги «на старость», — и где-то на индивидуальном счету аккумулировались средства. Вопрос о том, как получить накопительную пенсию, сейчас беспокоит многих, кто приближается к завершению трудовой карьеры. Разберем по существу: кто имеет на нее право, как узнать сумму накопительной пенсии и какой способ получения выбрать, чтобы не потерять ни рубля.

Что такое накопительная пенсия и у кого она есть

Пенсионная модель в РФ делится на два фундаментально различных сегмента. Страховая часть базируется на индивидуальных коэффициентах (баллах), которые государство переводит в денежный эквивалент по своей методике. Накопительный компонент — иная категория: это реальные средства на персональном счете, являющиеся собственностью конкретного лица.

Формирование этих ресурсов происходило в интервале с 2002 по 2013 год. Работодатель ежемесячно переводил часть страховых платежей не в общий пул, а адресно — на личный накопительный счет работника. Начиная с 2014 года пополнение новыми взносами приостановлено (действует мораторий), но ранее сформированные суммы продолжают функционировать в финансовом поле — их приумножением занимаются УК или НПФ.

Кто может получить накопительную пенсию до наступления общего пенсионного возраста:

граждане (женщины и мужчины) 1967 г. р. и младше, чьи наниматели до окончания 2013 года направляли 6% от дохода на формирование накоплений;

лица мужского пола 1953–1966 г. р. и женского 1957–1966 г. р., за которых в период 2002–2004 гг. перечислялось 2% от заработка;

участники госпрограммы софинансирования пенсий, самостоятельно вносившие средства на счет;

те, кто использовал материнский капитал для пополнения пенсионных накоплений.

Юридическое обоснование — Федеральный закон № 424-ФЗ от 28.12.2013 «О накопительной пенсии».

Ключевое преимущество подобных средств перед страховыми: их можно получить в виде единой суммы, передать по наследству и самостоятельно определиться с комфортной схемой выплат.

Важно: если у НПФ отзывают лицензию или он признается банкротом, государство гарантирует сохранность всей суммы взносов плюс полученный инвестиционный доход (максимальная защита — 2,8 млн рублей).

Единовременная выплата: кто имеет право и сколько можно получить

Единовременная выплата накопительной пенсии — это когда вся накопленная сумма приходит получателю одним платежом. Вариант, конечно, удобный, но доступен он, увы, далеко не всем.

Ключевое условие: ежемесячный платеж, рассчитанный исходя из имеющейся суммы, не должен превышать 10% от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В 2026 г. ПМП равен 16 288 рублям, следовательно, порог составляет примерно 1629 руб. в месяц.

Методика расчета проста: общую сумму на счету делят на 270 (столько месяцев в 2026 году составляет ожидаемый период выплаты). Если итог менее 1629 руб. — право на получение всей суммы сразу есть. Грубо говоря, при накоплениях менее 440 000 рублей можно оформить единовременную выплату. Норма утверждена Федеральным законом № 632-ФЗ от 25.12.2023.

Второй сценарий, при котором назначается единоразовая выплата: человек достиг 55 лет (ж) или 60 лет (м), но у него недостаточно стажа или баллов для оформления страховой пенсии.

Согласно прогнозам Социального фонда РФ, в текущем году единовременную выплату оформят около 705 000 граждан. Средний размер такого платежа ожидается на уровне 68 000 руб.

Срочная пенсионная выплата: сроки, размеры, кому подходит

Срочная выплата накопительной пенсии — это ежемесячные перечисления на протяжении периода, который гражданин указывает в заявлении. Минимальный срок по закону — 10 лет. Верхняя планка не ограничена.

Логика прозрачна: чем меньше срок, тем выше размер каждого отдельного платежа. Такой вариант оптимален для тех, кому важна весомая прибавка в первые годы после выхода на отдых, когда еще много сил и планов.

Отличие от пожизненной схемы: если владелец уходит из жизни до окончания установленного срока, невыплаченный остаток получают наследники. Это весомый довод в пользу срочного формата для тех, кто переживает о близких.

Категории, имеющие право на срочную выплату:

граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и чьи накопления созданы за счет госсофинансирования;

владельцы счетов, пополнявшихся средствами материнского капитала;

лица, чьи накопления выросли за счет инвестиционного дохода сверх базовых взносов.

Средний размер срочной выплаты по РФ — около 2600 руб. в месяц. В августе 2025 г. эти суммы были проиндексированы на 11,32%.

Накопительная пенсия в виде пожизненных выплат: как считают

Если накоплений достаточно и расчетная выплата превышает 1629 руб. в месяц (т. е. сумма на счету больше 440 000 руб.), единовременное получение недоступно. Вместо этого назначается пожизненная накопительная пенсия — ежемесячная надбавка к страховой пенсии на весь оставшийся период жизни.

Методика расчета закреплена в Федеральном законе № 398-ФЗ от 23.11.2024 и выглядит следующим образом:

Ежемесячный платеж = Объем накоплений / 270

Пример: на счету 700 000 руб. Тогда ежемесячная прибавка составит: 700 000 / 270 ≈ 2593 руб. Сумма скромная, но гарантированная, бессрочная и идущая вдобавок к страховой пенсии.

Имеет смысл не спешить с оформлением: если отложить подачу заявления на год-два после возникновения права, средства продолжат инвестироваться. При удачной доходности итоговая сумма вырастет, и ежемесячный платеж станет выше.

Справка: средневзвешенная доходность НПФ по итогам трех кварталов 2025 г. составила 13,1% годовых по накоплениям и 15,9% по резервам. Это означает, что капитал в фонде прирастает быстрее инфляции.

Можно ли получить досрочно: условия для льготников

Можно ли получить накопительную пенсию досрочно — один из самых частых вопросов среди тех, кто еще не достиг общеустановленного пенсионного возраста. Ответ: да, но с условиями.

Также добавим: если вы задумались, как получить накопительную пенсию отдельно от страховой, — то отпустите эту мысль, и сейчас мы поясним, почему нужно сделать именно так.

Накопительная пенсия не назначается изолированно от страховой — они оформляются одновременно. Однако возрастной порог для накопительной части сохранился: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Пенсионная реформа 2018 года этот порог не изменила. Именно поэтому многие граждане начинают получать накопительную пенсию раньше, чем страховую.

Кто вправе выйти на накопительную пенсию досрочно:

Сотрудники вредных и опасных производств (Списки № 1 и № 2), обладающие правом на досрочную страховую пенсию согласно ст. 30–32 ФЗ № 400-ФЗ (шахтеры, металлурги, горняки, литейщики и пр.). Педагогические и медицинские работники, имеющие специальный профессиональный стаж, дающий право на льготное пенсионное обеспечение. Граждане, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации фирмы, при условии, что до общепенсионного возраста осталось не более 2 лет и есть необходимый стаж с баллами. Безработные, направленные на досрочную пенсию службой занятости с их согласия.

Для всех перечисленных категорий действует единый принцип: как оформить накопительную пенсию — через одно заявление вместе со страховой; оба вида назначаются одним днем.

Как узнать сумму и куда обращаться (СФР, НПФ)

Прежде чем действовать, нужно выяснить две вещи: объем средств на счету и название фонда-хранителя. Вот четыре способа получить информацию о накопительной пенсии.

Портал «Госуслуги». Быстрее всего. В поисковой строке введите «Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета». Электронный документ приходит в течение нескольких минут. Там указана сумма накоплений и фонд. Сайт Социального фонда. В личном кабинете (вход через «Госуслуги») можно не только получить выписку, но и сразу подать заявление на выплату. Клиентская служба СФР или МФЦ. При себе иметь паспорт и СНИЛС. Выписку выдадут в день обращения либо в течение 10 рабочих дней. Личный кабинет НПФ. Если средства переведены в негосударственный фонд, в личном кабинете отражается актуальный баланс, история взносов и инвестиционный доход.

Куда обратиться за накопительной пенсией — зависит от того, где хранятся ваши деньги. Если они в СФР — заявление принимают через «Госуслуги», сайт фонда или при личном визите. Если в НПФ — напрямую в этот фонд (лично или онлайн). Из документов потребуются паспорт, СНИЛС и подтверждение права на пенсию.

Срок рассмотрения заявки — до 3 месяцев. При положительном решении единовременная выплата поступает в течение месяца.

Тем, кто пока не планирует забирать накопления, стоит обратить внимание на Программу долгосрочных сбережений (ФЗ № 36-ФЗ от 10.07.2023). Переведя туда средства, можно получать от государства до 36 000 руб. ежегодно на протяжении 10 лет, а сами сбережения получат дополнительную страховую защиту.

Вопрос получения накопительной пенсии перестает быть сложным после первого шага: закажите выписку на «Госуслугах». Пара минут — и вы будете знать точную сумму и фонд. Далее остается лишь определиться с удобной схемой: целиком, на определенный срок или бессрочно. Средства уже сформированы — не стоит откладывать их оформление.

