Кодекс благодарного пациента: 10 идей для подарка врачу или медсестре

Что подарить врачу или медсестре — как отблагодарить медработника за помощь и заботу
Медицинские работники ежедневно совершают маленькие и большие подвиги, буднично, в рамках своей должностной инструкции, возвращая нам самое ценное — наше здоровье. Искренняя признательность за такой труд является признаком хорошего тона. Быть благодарным, даже если специалист просто качественно выполнил свою рутинную работу, ни в коем случае не возбраняется, а, наоборот, показывает ваше уважение к врачу или медсестре как к настоящему профессионалу своего дела.

Когда возникает вопрос, что подарить врачу или медсестре, стоит помнить о пользе презента и об этике. Например, дарить алкоголь, который несомненно вредит здоровью тем, кто борется за долголетие пациентов, — идея сомнительная. Лучше выберите то, что поднимет настроение или поможет отдохнуть после тяжелой смены. Для врача, спасшего жизнь или поставившего на ноги тяжелого пациента, уместны более солидные и ценные в финансовом плане знаки внимания:

  • корзина экзотических фруктов или набор разнообразных орехов и сыров;

  • сертификат в ювелирный магазин или салон оптики;

  • качественная кожаная папка для документов или фирменная ручка;

  • сертификат на посещение спа-комплекса для восстановления сил;

  • умная колонка или гаджет для рабочего кабинета.

Младший медицинский персонал часто остается в тени, хотя именно благодаря их «легкой руке» уколы и капельницы становятся не такими «колючими», а от их присутствия рядом порой зависит спокойствие пациента. Чтобы порадовать медсестру, можно выбрать:

  • набор профессиональной уходовой косметики для рук или тела;

  • сертификат в магазине парфюмерии или косметики;

  • стильный ланч-бокс с бережным встроенным подогревом;

  • уютный и качественный плед или ортопедическую подушку;

  • набор из нескольких видов элитного чая или зернового кофе.

Задумываясь, что подарить врачу или медсестре, не забывайте о силе доброго слова. В Москве и Подмосковье оставить хороший отзыв о людях в белых халатах можно на порталах «Горздрав», «Активный гражданин» или на официальном сайте Минздрава МО. Жители других регионов, например Свердловской, Новосибирской или Тюменской областей, могут воспользоваться сервисами «Прокторов», «СберЗдоровье» или оставить запись в региональных вкладках «Госуслуг».

Искренний отзыв часто ценится медиками не меньше, чем материальный подарок, ведь он формирует репутацию специалиста. Помогая врачам добрым словом, мы делаем нашу систему здравоохранения чуть теплее, дружественнее и человечнее.

подарки
врачи
советы
медсестры
благодарность
идеи
Виктория Семенова
