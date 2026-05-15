День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 17:11

Что подарить тренеру: душевные идеи, которые он точно оценит

Тренеру в спортивной школе: варианты подарков Тренеру в спортивной школе: варианты подарков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие из нас годами занимаются спортом: посещают фитнес-зал или занимаются единоборствами или плаванием. И за это время тренер становится для нас куда значимее, чем просто наставник. Он знает наши слабые места, верит в нас в моменты, когда мы сами себе не верим, и нередко заменяет старшего брата, отца или близкого друга. Мы доверяем ему свое здоровье, внешность и будущие победы. Неудивительно, что в конце учебного сезона в спортивной школе или секции, после важного старта или просто в день рождения хочется сказать спасибо не словами, а чем-то настоящим. Но что подарить тренеру, чтобы подарок принес радость, а не неловкие моменты?

Тренеру в спортивной школе: варианты подарков

Наставник в спортивной школе — человек, который отдает детям и подросткам огромное количество сил, знаний и времени. Подарок ему должен быть практичным и по-настоящему душевным. Вот что, скорее всего, подойдет:

  • качественная спортивная сумка или рюкзак с несколькими отделениями — тренер носит с собой много вещей каждый день;

  • термос или именная кружка с гравировкой — простой, но душевный знак внимания;

  • подписка на профессиональный журнал о спорте или книга по методике тренировок — для тех, кто любит развиваться;

  • сертификат в спортивный магазин — пусть сам выберет то, чего не хватает в работе;

  • набор восстановительных средств: пена-роллер, массажный мяч, качественный бальзам для мышц — это небанально, это забота;

  • фотокнига или коллаж с совместными фото команды — трогает до глубины души;

  • именной свисток, брелок или гравированная флешка с памятными символами — недорого, но очень лично.

Что подарить тренеру: душевные идеи, которые он точно оценит Что подарить тренеру: душевные идеи, которые он точно оценит Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тренеру в фитнес-зале: идеи презентов

Фитнес-тренер — профессионал, который следит за собой и ценит качество во всем. Здесь уместны подарки, которые уважают его экспертизу и образ жизни:

  • фирменные перчатки для тренировок или ремни для тяги — рабочий инструмент, который всегда пригодится;

  • протеиновые батончики или набор спортивного питания от проверенного бренда — тренер оценит внимание к его образу жизни;

  • сертификат на массаж или спа-процедуру — физические нагрузки требуют восстановления;

  • умные фитнес-часы или браслет — если знаете, что у него нет актуальной модели;

  • стильная спортивная одежда — футболка, леггинсы или толстовка от известного бренда;

  • курс повышения квалификации онлайн или мастер-класс от известного тренера — для амбициозных наставников это лучший подарок;

  • красивый органайзер или ежедневник для планирования тренировочных программ клиентов.

Что подарить тренеру в качестве благодарности за его труды и наши победы Что подарить тренеру в качестве благодарности за его труды и наши победы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как не навредить своим вниманием

Лучший подарок — тот, в который вложены внимание и знание человека. Поэтому перед покупкой вспомните: чем увлекается тренер помимо работы? Что ему действительно нужно? Иногда искренняя открытка с несколькими теплыми словами от всей группы ценится дороже любой вещи.

И очень важный момент: если тренер работает в муниципальном учреждении — государственной спортивной школе, ДЮСШ, секции при городском центре, — будьте осторожны с дорогостоящими подарками. По российскому законодательству (статья 575 Гражданского кодекса РФ) госслужащим и работникам муниципальных организаций запрещено принимать подарки стоимостью свыше 3000 рублей в связи с их должностными обязанностями. Дорогой подарок может поставить человека в неловкое положение или даже создать для него юридические проблемы. В этом случае лучшим вариантом станут коллективные сувениры в рамках допустимой суммы, символические знаки внимания или искренние слова благодарности тренеру — они точно вне закона не окажутся.

Благодарность тренеру — это всегда про отношения, а не про цену. Подарите наставнику частичку своего внимания, и он это оценит.

Ранее мы рассказывали, что подарить врачу или медсестре.

подарки
советы
благодарность
тренеры
лайфхаки
Общество
Спорт
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибшего в зоне СВО актера из «Чернобыля» похоронили в Омске
Выходцы из СССР оказались одними из самых богатых людей Британии
Способный вести разведку самолет заметили над Эстонией около границы с РФ
В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией
Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений
«Вероятность покушения»: украинские маги предрекли Зеленскому скорый конец
Лукашенко раскрыл, откуда в Белоруссию поступает две трети гумпомощи
Болельщикам дали ценный совет по покупке билетов на суперфинал Кубка России
Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину
Стало известно, почему Жириновский с детства мечтал стать политиком
Знаменитую российскую поэтессу признали иноагентом
Ценник на черешню в одном из супермаркетов Москвы достигает 3 тыс. рублей
Освобождавший Курскую область участник СВО нашел жену в Судже
Талибы хотят отправить в Россию трудовых мигрантов
Обвиняемого в нападении на ребенка в Подмосковье взяли под стражу
Анализ ИИ показал, когда спасатели могут найти Усольцевых
Обмен с Киевом «205 на 205» и прорыв к Орехову: новости СВО к вечеру 15 мая
Арт-фестиваль «Русская Венеция» состоится в Ивановской области
Мужчина расстрелял полицейских из-за отсутствия прав
У сторонников Ермака возникли проблемы со сбором залога
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.