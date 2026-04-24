Японские ученые обнаружили окаменелости гигантских осьминогов

Японские ученые обнаружили окаменелости гигантских хищных осьминогов, сообщает MIR24.TV. По данным исследователей, они жили около 100–72 млн лет назад.

Ученые обнаружили два новых вида, один из которых поразил исследователей своими внушительными размерами. Ему дали латинское название Nanaimoteuthis haggarti.

Специалисты выяснили, что в ходе эволюции у хищных осьминогов развились мягкие тела без панциря. По предположению ученых, это наделило их хорошей подвижностью, острым зрением и высоким уровнем интеллекта.

