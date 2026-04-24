Гришино, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 апреля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Кривой Луки, Липовки, Новоалексадровки, Николаевки, Покровска, Федоровки Второй, Харькова и Часов Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала, на Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои в районе Гришино, а также на окраинах Новоалександровки и Василевки.

«Восточнее продолжается продвижение у Родинского в сторону Шевченко. На Константиновском направлении сохраняется напряженная ситуация в районе Долгой Балки и Ильиновки. Продолжаются бои в самой Константиновке, в районе Новодмитровки и в южной части Часова Яра. Идут бои на восточных окраинах Красного Лимана. На Северском направлении продолжаются боестолкновения в Кривой Луке. ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Никифоровки и Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в районе Избицкого. Есть продвижение от Верхней Писаревки в сторону Лосевки и Бугаевки. ВС РФ отражают контратаки противника южнее Волчанских Хуторов, расширяют зону контроля в районе Зыбино», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении, ВСУ пытаются выстроить оборонительную линию возле населенного пункта Казачья Лопань, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Командование ВСУ перебрасывает резервы. На левом фланге Волчанского участка также идут бои за приграничные Бочково и в направлении села Лосевка. На Константиновском и Добропольском направлениях без значимых изменений. Идут тяжелые бои высокой интенсивности на прежних рубежах за окраины Константиновки с флангов, а также вокруг Гришино соответственно», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении после взятия под контроль Гришино идет зачистка прилегающих территорий и укрепление линии обороны, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Восточнее продолжается продвижение в кармане у Родинского и в направлении Шевченко. Продвигаются ВС РФ и в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки, практически все село уже под нашим контролем. На Часовоярском направлении ВСУ продолжают попытки зайти в город, обстановка сложная, много FPV-дронов», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

