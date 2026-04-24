Бастрыкин затребовал доклад о нападении на врачей в Дагестане Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на медиков в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на врачей в Дагестане, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга, передает пресс-служба СК РФ.

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство медицинских работников в Республике Дагестан, — говорится в материале.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану Александру Супруну доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в больнице имени Вишневского, расположенной в Махачкале, посетитель, вооруженный ножом, напал на врачей. В результате этого инцидента двое медицинских работников получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Позже адвокат Вадим Багатурия отмечал, что мужчине, который напал с ножом на врачей в Махачкале, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, вероятнее всего, задержанный будет приговорен к 10 годам тюрьмы, поскольку его преступные намерения не были реализованы до конца.