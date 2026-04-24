«Мамкины террористы»: журналист объяснил теракт против РКН

Журналист Медведев назвал теракт против РКН следствием гибридной войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планировавшийся теракт против руководства и сотрудников Роскомнадзора — следствие ведения гибридной войны против России, заявил в МАКС автор ИС «Вести» Андрей Медведев. Он обратил внимание, что РКН не является оборонным предприятием.

Мы живем в эпоху гибридной войны… Гибридная война есть совокупность действий в разных сферах и средах, направленных на достижение одной стратегической цели… Малолетних «мамкиных террористов» завербовали через мессенджеры. Помогли достать взрывчатку, — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавших теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован. По данным ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения пытался оказать сопротивление силовикам.

Также в ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины используют иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. С 2018 года в РФ пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые планировались под влиянием извне.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

