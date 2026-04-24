«Мамкины террористы»: журналист объяснил теракт против РКН

Планировавшийся теракт против руководства и сотрудников Роскомнадзора — следствие ведения гибридной войны против России, заявил в МАКС автор ИС «Вести» Андрей Медведев. Он обратил внимание, что РКН не является оборонным предприятием.

Мы живем в эпоху гибридной войны… Гибридная война есть совокупность действий в разных сферах и средах, направленных на достижение одной стратегической цели… Малолетних «мамкиных террористов» завербовали через мессенджеры. Помогли достать взрывчатку, — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что главарь банды сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии, планировавших теракт против руководства Роскомнадзора, был ликвидирован. По данным ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения пытался оказать сопротивление силовикам.

Также в ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины используют иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. С 2018 года в РФ пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые планировались под влиянием извне.