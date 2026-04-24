Теракт против РКН, удар по детсаду, черви: как ВСУ атакуют РФ 24 апреля

Над Россией за прошедшие сутки были сбиты 42 беспилотника. В ДНР противник ударил по детскому саду и школе. На Купянском направлении украинские военнослужащие остались без еды с водой и питались дождевыми червями. ФСБ задержала семерых террористов, которые планировали взорвать машину главы Роскомнадзора. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 40 украинских дронов перехватили над РФ за сутки

За сутки над Россией сбили 42 украинских беспилотника. По информации Минобороны РФ, 32 дрона уничтожили в период с 08:00 до 21:00 над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областями, а также Черным морем.

В ночь на 24 апреля силы ПВО перехватили 10 беспилотников, уточнили в военном ведомстве. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Крым.

ВСУ ударили по детскому саду и школе в ДНР

Двое мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ на ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, один мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю, другой подорвался на мине.

«Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: в городе Снежное — детский сад и в селе Осыково — школа», — уточнил Пушилин.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках противника на Донецкую Народную Республику.

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Туапсе предотвратили разлив нефти в Черном море

В акватории Черного моря рядом с портом Туапсе, где пожарные продолжают тушить возгорание на морском терминале после атаки ВСУ, нет нефтяных пятен и других загрязнений, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие в реку нефтепродукты оперативно собрали», — отмечается в сообщении.

Между тем возгорание в порту удалось локализовать.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Какие еще российские регионы ВСУ атаковали за сутки

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, ранения получили водитель и четыре пассажира. Все они были доставлены в больницу.

Противник второй день подряд обстреливает недавно отремонтированную амбулаторию в селе Бехтеры Херсонской области, сообщил зампред регионального правительства Сергей Черевко.

«Несмотря на довольно заметный ущерб, к счастью, пострадавших на этом объекте нет», — сказал он.

Украинский БПЛА атаковал машину волонтеров из гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял пасхальные подарки, медикаменты и продукты в прифронтовые села, сообщили представители организации в Telegram-канале. Ранения получили двое из четырех человек — волонтеры Виталий и Екатерина.

В миссии уточнили, что водитель оказал пострадавшим экстренную помощь. Затем раненых оперативно эвакуировали в полевой госпиталь.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

В Белгороде при атаке БПЛА была ранена женщина. Медики диагностировали ей баротравму, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Более 70 детей пострадали с начала 2026 года в результате атак ВСУ

Свыше 1,4 тысячи мирных жителей пострадали от действий ВСУ в первые 90 дней 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник на брифинге. По его словам, 266 граждан погибли.

«Ранения получили 1459 человек, погибли 266. Среди пострадавших от рук украинских боевиков 71 ребенок, семь из которых были убиты», — сказал он.

В Минобороны РФ не комментировали эти данные.

ФСБ задержала террористов, планировавших взорвать машину главы Роскомнадзора

Семь сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии были задержаны в ходе масштабной спецоперации ФСБ в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, сообщили в центре общественных связей ведомства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль руководителей Роскомнадзора при помощи самодельной взрывчатки.

«Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сказали в ФСБ.

Во время обысков у подозреваемых были найдены пистолеты, боевые гранаты, запрещенная символика и другие улики.

Украинские солдаты едят червей из-за нехватки продовольствия

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На Купянском направлении сложилась критическая ситуация со снабжением украинских военнослужащих. Оставшись без еды и воды, бойцы ВСУ начали есть дождевых червей. По информации СМИ, российские силы полностью уничтожили наземные и воздушные пути доставки продовольствия противнику.

По неподтвержденным данным, катастрофа в первую очередь затронула военнослужащих из 14-й отдельной механизированной бригады, прикомандированной к батальону 30-й ОМБр. Это те же подразделения, которые зимой замерзали без теплой одежды, тогда около 100 человек погибли от холода.

