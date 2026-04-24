Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:48

«Мы видим»: Захарова раскрыла цель Евросоюза в отношениях с Арменией

Захарова: Евросоюз стремится превратить Армению в свой форпост

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Евросоюза активно стремятся превратить Армению в свой военно-политический форпост для противостояния России, однако Еревану не стоит рассчитывать на реальную помощь со стороны Брюсселя, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает NEWS.ru, милитаристский курс ЕС резко контрастирует с декларируемой армянским руководством позицией.

Мы видим, как Европейский союз <...> стремится превратить Армению в свой форпост, и это все сильно контрастирует с официальным курсом Еревана не служить разменной монетой в интересах третьих стран, — отметила она.

Дипломат добавила, что согласие Еревана на размещение в стране новой гражданской миссии ЕС, по всей видимости, продиктовано надеждами ускорить продвижение по европейскому пути. Однако, как подчеркнула Захарова, в случае переориентации национальной экономики под требования союза европейские советчики не смогут смягчить неизбежный ущерб.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян утверждал, что республика не собирается становиться площадкой для антироссийских настроений. Он отметил, что Ереван развивает сотрудничество по различным направлениям.

Власть
Мария Захарова
Евросоюз
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.