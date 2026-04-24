Кардиолог рассказал о причинах инфаркта

Инфаркт может спровоцировать закупорка артерий, рассказал aif.ru врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что одной из самых известных причин такого состояния является атеросклероз.

Например, закупорка коронарной артерии может произойти из-за тромбоза — как непосредственно в артериях сердца, так и вследствие тромбоэмболии, когда тромб попадает в нее из венозной системы. Источником такого тромба нередко служат варикозно расширенные вены нижних конечностей или венозные сплетения малого таза: оторвавшийся тромб способен закупорить коронарную артерию, — объяснил Кондрахин.

Кардиолог подчеркнул, что осложнения на сердце могут спровоцировать некоторые заболевания, например грипп и коронавирус. Он посоветовал как можно быстрее обращаться к врачу при любой боли в грудной клетке.

