24 апреля 2026 в 14:40

Кардиолог рассказал о причинах инфаркта

Кардиолог Кондрахин: инфаркт может развиться из-за закупорки артерий

Инфаркт может спровоцировать закупорка артерий, рассказал aif.ru врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что одной из самых известных причин такого состояния является атеросклероз.

Например, закупорка коронарной артерии может произойти из-за тромбоза — как непосредственно в артериях сердца, так и вследствие тромбоэмболии, когда тромб попадает в нее из венозной системы. Источником такого тромба нередко служат варикозно расширенные вены нижних конечностей или венозные сплетения малого таза: оторвавшийся тромб способен закупорить коронарную артерию, — объяснил Кондрахин.

Кардиолог подчеркнул, что осложнения на сердце могут спровоцировать некоторые заболевания, например грипп и коронавирус. Он посоветовал как можно быстрее обращаться к врачу при любой боли в грудной клетке.

Ранее гематолог Елена Паровичникова рассказала, что слабость, недомогание и повышенное потоотделение могут указывать на проблемы с кровью. Она пояснила, что такие симптомы нельзя игнорировать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
