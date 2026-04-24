Обвинения в адрес лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, выдвинутые Службой безопасности Украины, подтверждают правоту его действий, заявила NEWS.ru пресс-секретарь депутата Элеонора Кавшар. По ее словам, партия продолжит следовать ранее избранному курсу на благо России.

Ситуация не нова. Леонид Эдуардович попал в один из первых санкционных списков в 2014 году во время присоединения Крыма. Ситуация с заочным обвинением еще раз показывает, что мы на правильном пути. Стоит отметить, что отделения партии ЛДПР есть не только в Херсонской области, но и в Донецке, Луганске и Запорожье. Мы продолжим укреплять партийные отделения и депутатский корпус в этих регионах, чтобы поддерживать местных жителей. Победа России неизбежна — и мы сделаем все необходимое для ее скорейшего достижения, — прокомментировала Кавшар.