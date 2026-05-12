США могут обвинить Киев в превращении Украины в полигон для испытаний биологического оружия, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в МАКСе. Так парламентарий отреагировал на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о проверке более 120 биологических лабораторий в 30 странах.

Режим Зеленского неминуемо ждут обвинения не только в масштабной коррупции (в уголовном деле Ермака — Миндича уже 40 томов), но и в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству смертельного биологического оружия, — заявил Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что в 2022–2023 годах Госдума и Совфед проводили расследование работы американских биолабораторий на Украине. По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что под видом медицинских и биологических исследований на Украине могли вестись проекты, нарушающие международную конвенцию о запрете биологического оружия (КБТО). Слуцкий полагает, что выводы российской стороны могут подтвердиться американцами.

Ранее Габбард раскритиковала администрацию бывшего президента США Джо Байдена. По ее словам, прежнее руководство страны скрывало информацию о существовании финансируемых Вашингтоном биолабораторий. В то же время военный корреспондент Александр Коц уверен, что республиканцы затеяли расследование с целью насолить демократам.