Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 14:41

Политолог рассказал, как сейчас складываются взаимоотношения России с США

Политолог Дудаков: РФ и США приостановили диалог из-за несговорчивости Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Диалог между Россией и Соединенными Штатами временно приостановлен из-за неготовности Украины к компромиссам, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Москва и Вашингтон могут начать восстанавливать взаимоотношения после завершения украинского конфликта.

Что касается двусторонних американо-российских переговоров, здесь, мне кажется, все пока поставлено на паузу, потому что не удается разрешить украинский кризис. Мы видим, что хоть США и пытались оказывать давление на офис [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), но в целом это ни к чему не привело. Украинцы не готовы принимать непопулярные решения: ни выводить войска с Донбасса, ни признавать свои территориальные потери. В этой связи, пока конфликт на Украине продолжается, сложно говорить о нормализации взаимоотношений с Соединенными Штатами, — сказал Дудаков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 было бы полезным. По словам американского лидера, встреча может состояться в декабре в Майами.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

