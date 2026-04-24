Политолог рассказал, как сейчас складываются взаимоотношения России с США

Диалог между Россией и Соединенными Штатами временно приостановлен из-за неготовности Украины к компромиссам, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Москва и Вашингтон могут начать восстанавливать взаимоотношения после завершения украинского конфликта.

Что касается двусторонних американо-российских переговоров, здесь, мне кажется, все пока поставлено на паузу, потому что не удается разрешить украинский кризис. Мы видим, что хоть США и пытались оказывать давление на офис [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), но в целом это ни к чему не привело. Украинцы не готовы принимать непопулярные решения: ни выводить войска с Донбасса, ни признавать свои территориальные потери. В этой связи, пока конфликт на Украине продолжается, сложно говорить о нормализации взаимоотношений с Соединенными Штатами, — сказал Дудаков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 было бы полезным. По словам американского лидера, встреча может состояться в декабре в Майами.