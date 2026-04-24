24 апреля 2026 в 15:35

Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер-историк Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в своем Telegram-канале, что его внесли в официальный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Россиянин также указал, что его ролики считаются экстремистскими в Белоруссии.

По данным украинской стороны, в материалах Штефанова зафиксировано так называемое системное распространение антиукраинских нарративов. Утверждается, что его публичные высказывания на исторические темы якобы целенаправленно искажают историческую правду и создают реальную угрозу информационному суверенитету государства.

Сам блогер не согласился с претензиями. Он заявил, что в развернутом перечне причин много лжи. Кроме того, Штефанов признался, что ему эмоционально сложно осознать себя в качестве лица, представляющего угрозу безопасности для целой страны.

Ранее Минкультуры Украины официально внесло российского исполнителя Akmal в перечень лиц, якобы создающих угрозу нацбезопасности. Теперь автор хита «Мир нам завидовал» не сможет выступать в украинском эфире, ему также запрещен въезд в страну.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

